Молодой актер умер после 12 пластических операций, которые сделал, чтобы походить на солиста BTS

Солист K-Pop группы BTS, Пак Чимин и канадский актер Сеинт Вон Колуччи. Фото: коллаж Новини.LIVE

В возрасте всего 22 года скончался канадский актер Сеинт Вон Колуччи. Причиной стали 12 пластических операций, которые он сделал, чтобы походить на солиста южнокорейской K-Pop группы BTS, Пак Чимина.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В прошлую субботу, 24 апреля, парень пошел в одну из южнокорейских клиник на операцию по удалению имплантов из челюсти, которые он поставил в ноябре 2022-го. На следующий день в одном из местных госпиталей он скончался.

По словам пиар-менеджера Сеинта, Эрика Блейка, за последний год Вон Колуччи совершил операцию на челюсти, имплантацию, подтяжку лица, носа, глаз, бровей, уменьшение губ и некоторые другие незначительные операции. На них он потратил более 220 тысяч долларов.

Канадский актер знал, как рискована операция по имплантации челюсти, но он все равно хотел ее получить. Впрочем, организм не выдержал таких экспериментов.

Актер Сеинт Вон Колуччи до и после операций. Фото: TMZ

Вон Колуччи переехал в Южную Корею в 2019 году, чтобы попытаться попасть в музыкальную индустрию. Одна из компаний привезла его из Канады, оплатила жилье, транспорт, проживание. С ним был заключен семилетний контракт.

Сеинт снялся в корейской дорами "Красивая ложь" (Cogimar). Он сыграл одного из главных героев — студента-иностранца. Шоу из восьми эпизодов должно выйти в октябре этого года.

Напомним, ранее мы писали, что американец потратил 35 тысяч долларов на пластические операции и стал похож на "дьявола". Также мы рассказывали, делала ли "Мисс Украина Вселенная-2022" Виктория Апанасенко пластические операции и на какие процедуры она решилась.