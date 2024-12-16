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Младшая дочь Брежневой в супер-мини ошеломила своим видом

16 декабря 2024 13:00
Мария Покровская - Редактор
15-летняя дочь Веры Брежневой ошеломила своим видом — фото
Сара Киперман. Фото: instagram.com/daisylaisyyy
Мария Покровская - Редактор

Младшая дочь певицы Веры Брежневой Сара Киперман показалась в изысканном платье среди роскошных цветов. На днях девушка отметила свое 15-летие.

Фотографиями с праздника Сара поделилась в Instagram.

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В своем блоге девушка опубликовала фотографии со дня рождения. В праздник Сара получила немало подарков и цветов от своих друзей и близких.

Дочь певицы позировала среди розовых шаров и роскошных букетов.

"Именинница", — лаконично подписала фото Сара.

Дочь Веры Брежневой
Дочь Веры Брежневой. Фото: instagram.com/daisylaisyyy

На фото младшая дочь Брежневой блеснула длинными ножками в черном мини-платье с открытыми плечами и черных туфлях-лодочках.

Сара Киперман отпраздновала день рождения
Сара Киперман отметила день рождения. Фото: instagram.com/daisylaisyyy

В комментариях под фото пользователи поздравили девушку с праздником и наделали комплиментами ее внешности. Кроме того, комментаторы подметили, что Сара выглядит значительно старше своего возраста, а еще очень похожа на свою маму.

"Вот так! Так и не скажешь, что 15".

"Копия мама! Такая же красивая!".

"Тебе точно 15? Вид у тебя просто вау".

"Видно мамины гены".

15-летняя дочь Веры Брежневой
15-летняя дочь Веры Брежневой. Фото: instagram.com/daisylaisyyy

Напомним, Вера Брежнева в день рождения дочери трогательно поздравила ее в соцсетях.

Также Лилия Ребрик восхищалась семейными кадрами в день рождения мужа.

Вера Брежнева фото дочь день рождения соцсети

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