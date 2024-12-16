15-летняя дочь Веры Брежневой ошеломила своим видом — фото

Младшая дочь Брежневой в супер-мини ошеломила своим видом
Младшая дочь певицы Веры Брежневой Сара Киперман показалась в изысканном платье среди роскошных цветов. На днях девушка отметила свое 15-летие.
Фотографиями с праздника Сара поделилась в Instagram.
Дочь Веры Брежневой удивила новыми фото
В своем блоге девушка опубликовала фотографии со дня рождения. В праздник Сара получила немало подарков и цветов от своих друзей и близких.
Дочь певицы позировала среди розовых шаров и роскошных букетов.
"Именинница", — лаконично подписала фото Сара.
На фото младшая дочь Брежневой блеснула длинными ножками в черном мини-платье с открытыми плечами и черных туфлях-лодочках.
В комментариях под фото пользователи поздравили девушку с праздником и наделали комплиментами ее внешности. Кроме того, комментаторы подметили, что Сара выглядит значительно старше своего возраста, а еще очень похожа на свою маму.
"Вот так! Так и не скажешь, что 15".
"Копия мама! Такая же красивая!".
"Тебе точно 15? Вид у тебя просто вау".
"Видно мамины гены".
Напомним, Вера Брежнева в день рождения дочери трогательно поздравила ее в соцсетях.
Также Лилия Ребрик восхищалась семейными кадрами в день рождения мужа.
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