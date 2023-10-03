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Младшая дочь Поляковой рассказала, что зарабатывает на рекламе

3 октября 2023 15:04
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Младшая дочь Поляковой рассказала, что зарабатывает на рекламе
Дочь Оли Поляковой Алиса. Фото: instagram.com/alisa_polyakova_
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко


11-летняя дочь Оли Поляковой рассказала, что уже зарабатывает деньги на рекламе, которую публикует в своих социальных сетях. Об этом девочка сказала, когда звездная мама спросила ее, откуда у нее стильный костюм, в котором она была одета.

Разговор с дочерью Полякова опубликовала в сторис в своем Instagram.

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Полякова приехала к дочери

Младшая дочь Оли Поляковой впервые за долгое время появилась в сторис певицы. Дело в том, что Алиса сейчас учится в Англии.

Сейчас Полякова приехала к дочери в Лондон, потому что 5 октября ей исполняется 12 лет. Певица показала, как Алиса утром собирается в школу, и спросила про ее новый костюм, отметив прекрасный стиль дочери. 

 

Скриншот из Instagram:
polyakovamusic

Алиса ответила, что у нее есть этот костюм, ведь она зарабатывает деньги на рекламе. Вероятно, речь шла о рекламе в социальных сетях девочки, ведь в своем Instagram Алиса имеет 13 тысяч подписчиков.

 

Оля Полякова также показала, в каком наряде дочь ходит в школу.

 

Скриншот из Instagram:
polyakovamusic

Напомним, Полякова рассказала, чем занимается ее старшая дочь.

Также мы писали, что певица рассказала, планирует ли еще детей.

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