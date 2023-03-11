Монатик показал, как перезаписывает русскоязычные хиты на украинском: поклонники отреагировали

Певец Дмитрий Монатик (MONATIK)

С начала полномасштабной войны украинские музыканты пытаются на своих концертах исполнять преимущественно украиноязычные песни. Те, у кого в репертуаре таких композиций немного, записывают их. А некоторые переписывают русскоязычные хиты на украинском.

Певец Дмитрий Монатик (MONATIK) показал в своем Instagram, как возможно будет звучать песня "Увлиувт".

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"Когда говорил, что не будешь переводить свои песни, но стоило попробовать и не можешь остановиться. Работаем на любимой студии в Киеве. Всем хорошего и спокойного дня", — написал Дмитрий.

На видео Монатик поет на украинском популярный хит, клип на который снимали в 2017 году. Оно набрало 36 млн просмотров. А вот украиноязычная версия песни "Увлиувт" всего за несколько часов получила более 17 тысяч лайков. Их поставили немало знаменитостей: певицы Светлана Тарабарова, Вера Брежнева, Светлана Лобода, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, певцы Kishe, Wellboy, телеведущая Екатерина Осадчая и другие.

Большинству подписчиков понравилась новая версия хита. Свой восторг они выразили в комментариях под публикацией.

Я на днях слушала ваши старые песни и подумала, что было бы круто, если бы они зазвучали на украинском

По-украински звучит еще благозвучнее и как бы ближе к сердцу. Это что-то

Боже, как шикарно! Боялась что любимые песни будут как-то "не так" звучать, но как на украинском может что-то быть не так?! Большая благодарность, что вы попробовали!

Впрочем, некоторые подписчики устроили Дмитрию Монатику "холодный душ" в комментариях.

Скажу, что обожала вас до войны, а потом внезапно перестала слушать, потому что русский репертуар у вас

Это нужно было войну, чтобы услышать у волынского артиста украинский язык. Как-то не хочется это слушать. Новые треки на украинском, давайте. А подавать старое под соусом "я изменился" — о нет, бро! Неинтересно

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова представила новую украиноязычную программу "Все буде добре". Все предыдущие русскоязычные хиты были не только переведены, но трансформировались как музыкально, так и идейно.