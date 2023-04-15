Монатік показав креативну писанку та привітав українців з одним зі свят: це не Великдень

Співак Дмитро Монатік (MONATIK) на зйомках. Фото: Wikimedia Commons

Чимало українських знаменитостей ці вихідні проводять разом з родиною. Вони разом готуються до Великодня, а деякі, як, наприклад, співак Дмитро Монатік (MONATIK) розмальовують писанки.

Креативне великоднє яйце артист показав у своїх Instastories.

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37-річний співак разом з двома синами є прихильниками мультперсонажів Черепашок Ніндзя і японської компанії Nintendo, яка розробляє чимало продукції з ними. В Монатіка є колекція зіркових черепашок на декілька тисяч доларів.

То ж не дивно, що на святковому столі зіркової родини будуть писанки з зображенням зелених героїв.

Креативна писанка від Монатіка та його родини на Великдень. Скриншот: Instagram/monatik_official

Креативна писанка від Монатіка та його родини на Великдень. Скриншот: Instagram/monatik_official

Також Монатік привітав українців з Міжнародним днем мистецтва, який святкують 15 квітня.

"Наша "ART Оборона" сьогодні має надзвичайно важливу місію. Ми не тільки являємося візитівкою на міжнародній арені, завдяки чому нашу країну відкривають та в неї закохуються з різних аспектів. Ми також являємося музичною та арттерапією для наших героїв, воїнів та людей, що переживають наслідки повномасштабного вторгнення. Тож бережімо наші культурні цінності, гідно представляти нашу сучасну прогресивну культуру та бути прикладом для нашого майбутнього покоління", — написав Монатік.

Нагадаємо, раніше ми писали, за що саме любить Великдень телеведуча та громадська діячка Катерина Осадча. Також ми розповідали, що Монатік проїхався в київській електричці: пасажири все зняли на відео.