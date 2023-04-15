Осадча розповіла, за що саме любить Великдень

Телеведуча, громадська діячка Катерина Осадча. Фото: Manfred Werner

Більшість українських знаменитостей святкують Великдень. Однією з них є телеведуча, громадська діячка Катерина Осадча.

У своєму Instagram вона розповіла, за що саме любить Великдень.

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Осадча зізналась, що приготування до Великодня для неї це більше, ніж просто до свята. 39-річна телеведуча зазначила, що вона захоплюється українськими традиціями. Саме це і робить Великдень таким унікальним.

"Це коли збирається родина за розмальовуванням писанок, коли вдома неймовірно тепло і пахне ваніллю, коли з вечора приготоване вбрання в церкву і коли зранку після освячення вся родина за столом, а потім гості", — написала Осадча.

Втім, цього року, як і минулого, зазначила Катерина, Великдень буде іншим.

"Зараз, на жаль, не всі можуть бути з рідними, ми знаємо, що це тимчасово і ми зробимо все, щоб це найтепліше свято було знову, як колись, без тривог, без розлук, без суму, без туги… Нехай ця ніч і наступні дні будуть спокійними", — підсумувала Осадча.

Публікацію у соцмережах Катерина доповнила фотографіями, на яких вона позує в білій сукні та аксесуаром у вигляді півня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Катерина Осадча сподівається побачити за ґратами відомого українського режисера Тараса Голубкова, який знімає кліпи для російських артистів завдяки документу Мінкульту. Раніше Осадча висловилась, чи потрібен Міжнародний жіночий день.