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Монатик показал креативную писанку и поздравил украинцев с одним из праздников: это не Пасха

15 апреля 2023 19:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Монатик показал креативную писанку и поздравил украинцев с одним из праздников: это не Пасха
Певец Дмитрий Монатик (MONATIK) на съемках. Фото: Wikimedia Commons
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Многие украинские знаменитости эти выходные проводят вместе с семьей. Они вместе готовятся к Пасхе, а некоторые, как например, певец Дмитрий Монатик (MONATIK) разрисовывают писанки.

Креативное пасхальное яйцо артист показал в своих Instastories.

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37-летний певец вместе с двумя сыновьями являются поклонниками мультперсонажей Черепашек Ниндзя и японской компании Nintendo, разрабатывающей немало продукции с ними. У Монатика есть коллекция звездных черепашек на несколько тысяч долларов.

Не удивительно, что на праздничном столе звездной семьи будут писанки с изображением зеленых героев.

Креативная писанка от Монатика и его семьи на Пасху. Скриншот: Instagram/monatik_official
Креативная писанка от Монатика и его семьи на Пасху. Скриншот: Instagram/monatik_official

Также Монатик поздравил украинцев с Международным днем искусства, который отмечают 15 апреля.

"Наша "ART Оборона" сегодня имеет чрезвычайно важную миссию. Мы не только являемся визитной карточкой на международной арене, благодаря чему нашу страну открывают и в нее влюбляются по разным аспектам. Мы также являемся музыкальной и арт-терапией для наших героев, воинов и людей, переживающих последствия полномасштабного вторжения. Поэтому бережем наши культурные ценности, достойно представлять нашу современную прогрессивную культуру и быть примером для нашего будущего поколения", — написал Монатик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dmytro Monatik (@monatik_official)

Напомним, ранее мы писали, за что любит Пасху телеведущая и общественный деятель Екатерина Осадчая. Также мы рассказывали, что Монатик проехался в киевской электричке: пассажиры сняли все на видео.

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