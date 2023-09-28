Монатик продал свою картину, и не только ради помощи пострадавшим от войны
Дима Монатик провел два концерта в Киеве, в рамках которых прошли благотворительные аукционы. В целом певец собрал 5000$ и 105 тысяч гривен для помощи пострадавшим от войны.
Об этом рассказал ведущий аукциона Андрей Черновол в своем Instagram.
Продал свою картину
Дима Монатик на аукционе, который проходил на одном из его концертов в Киеве, выставил картину, которую сам нарисовал. На ней певец изобразил два НЛО в небе, между которыми якобы любовь. Монатик назвал рисунок "Любовь космических масштабов". Яркий рисунок он украсил розовой рамой.
Он был продан за 55 тысяч гривен, которые исполнитель направит на благотворительность.
Также на аукционе продали вышиванку Владимира Зеленского за 2000 долларов.
А еще два флага Украины с подписью Дмитрия Монатика, один из них за 55 тысяч гривен купил ведущий Алексей Дурнев.
Все деньги с аукциона, а это 5000$ и 105 тысяч гривен, Монатик направит на помощь семьям с деоккупированных и прифронтовых территорий.
Напомним, недавно мы рассказывали, что Монатик выступил вместе с Могилевской.
Также мы писали, что Тина Кароль и Дима Монатик рассказали, как и где провели ночь обстрелов.