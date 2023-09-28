Монатик продал свою картину, и не только ради помощи пострадавшим от войны

Певец MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official

Дима Монатик провел два концерта в Киеве, в рамках которых прошли благотворительные аукционы. В целом певец собрал 5000$ и 105 тысяч гривен для помощи пострадавшим от войны.

Об этом рассказал ведущий аукциона Андрей Черновол в своем Instagram.

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Дима Монатик на аукционе, который проходил на одном из его концертов в Киеве, выставил картину, которую сам нарисовал. На ней певец изобразил два НЛО в небе, между которыми якобы любовь. Монатик назвал рисунок "Любовь космических масштабов". Яркий рисунок он украсил розовой рамой.

Картина Дмитрия Монатика. Фото: instagram.com/monatik_official

Он был продан за 55 тысяч гривен, которые исполнитель направит на благотворительность.

Картина Дмитрия Монатика. Фото: instagram.com/monatik_official

Также на аукционе продали вышиванку Владимира Зеленского за 2000 долларов.

Аукцион на концерте Дмитрия Монатика. Фото: instagram.com/chornovol.andrii

А еще два флага Украины с подписью Дмитрия Монатика, один из них за 55 тысяч гривен купил ведущий Алексей Дурнев.

Аукцион на концерте Дмитрия Монатика. Фото: instagram.com/chornovol.andrii

Все деньги с аукциона, а это 5000$ и 105 тысяч гривен, Монатик направит на помощь семьям с деоккупированных и прифронтовых территорий.

Напомним, недавно мы рассказывали, что Монатик выступил вместе с Могилевской.

Также мы писали, что Тина Кароль и Дима Монатик рассказали, как и где провели ночь обстрелов.