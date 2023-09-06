Тіна Кароль та Діма Монатік розповіли, як і де провели ніч обстрілів. Ексклюзив
Минулої ночі росіяни вкотре влаштували ракетну атаку на Київ. На щастя, усі ворожі цілі були збиті, але українці знову змушені були ховатися у бомбосховищах.
Про те, як пережили непросту ніч, Тіна Кароль та Діма Монатік розповіли в ексклюзиві Новини.LIVE.
Родина рятує
Тіна Кароль та Діма Монатік завітали на саміт перших леді та джентльменів, який відбувся в Києві. Артисти, як і більшість українців пережили непросту ніч.
"Родина та близькі люди допомагають проходити найскладніше. Здавалося, те що пройти неможливо, разом проходити легше. Цю ніч ми провели у бомбосховищі з 4:00 до 6:00 ранку, потім провели дітей до школи. Діти і рятують ментальне здоров'я, є для кого жити, є віра у власне майбутнє. Треба з собою пропрацьовувати цю тему: все буде добре, все буде класно, подивіться, які ми сильні. Коли ми разом гуртуємося, не цькуємо один одного, а йдемо разом до однієї мети, тоді воно зашиває душу і дах повертає на місце", — поділився співак Дмитро Монатік.
Цьогоріч саміт пройшов під назвою "Ментальне здоров'я: стійкість і вразливість майбутнього". Тіна Кароль зізнається, що намагається бути взірцем для своєї родини.
"Ми всі один до одного притискаємося, обіймаємося і потребумо захисту. Ніч складна, тримаємося, маємо бути взірцем для наших дітей, для моєї мами маю бути взірцем, щоб вона не переживала, що все добре", — поділилася співачка.
Раніше Данилко, Сумська та інші зірки прокоментували відео, як діти біжать в укриття.
Нагадаємо, раніше ми писали, як знаменитості відреагували на атаку "шахедів" на столицю в День Києва.