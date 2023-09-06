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Тіна Кароль та Діма Монатік розповіли, як і де провели ніч обстрілів. Ексклюзив

6 вересня 2023 19:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тіна Кароль та Діма Монатік розповіли, як і де провели ніч обстрілів. Ексклюзив
Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Минулої ночі росіяни вкотре влаштували ракетну атаку на Київ. На щастя, усі ворожі цілі були збиті, але українці знову змушені були ховатися у бомбосховищах.

Про те, як пережили непросту ніч, Тіна Кароль та Діма Монатік розповіли в ексклюзиві Новини.LIVE.

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Тіна Кароль та Діма Монатік завітали на саміт перших леді та джентльменів, який відбувся в Києві. Артисти, як і більшість українців пережили непросту ніч.

 

Дмитро Монатік з дружиною. Фото: Новини.LIVE
Дмитро Монатік з дружиною. Фото: Новини.LIVE 
Дмитро Монатік на саміті. Фото: Новини.LIVE
Дмитро Монатік на саміті. Фото: Новини.LIVE 

"Родина та близькі люди допомагають проходити найскладніше. Здавалося, те що пройти неможливо, разом проходити легше. Цю ніч ми провели у бомбосховищі з 4:00 до 6:00 ранку, потім провели дітей до школи. Діти і рятують ментальне здоров'я, є для кого жити, є віра у власне майбутнє. Треба з собою пропрацьовувати цю тему: все буде добре, все буде класно, подивіться, які ми сильні. Коли ми разом гуртуємося, не цькуємо один одного, а йдемо разом до однієї мети, тоді воно зашиває душу і дах повертає на місце", — поділився співак Дмитро Монатік.

 

Співачка Тіна Кароль на саміті
Співачка Тіна Кароль. Фото: Новини.LIVE

Цьогоріч саміт пройшов під назвою "Ментальне здоров'я: стійкість і вразливість майбутнього". Тіна Кароль зізнається, що намагається бути взірцем для своєї родини.

"Ми всі один до одного притискаємося, обіймаємося і потребумо захисту. Ніч складна, тримаємося, маємо бути взірцем для наших дітей, для моєї мами маю бути взірцем, щоб вона не переживала, що все добре", — поділилася співачка.

Раніше Данилко, Сумська та інші зірки прокоментували відео, як діти біжать в укриття.

Нагадаємо, раніше ми писали, як знаменитості відреагували на атаку "шахедів" на столицю в День Києва. 

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