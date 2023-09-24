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Переспівали старий хіт: Монатік виступив разом з Могилевською

24 вересня 2023 13:37
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Переспівали старий хіт: Монатік виступив разом з Могилевською
Наталія Могилевська і Діма Монатік. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Вчора у Палаці Україна у Києві відбувся сольний концерт Діми Монатіка. Співак як завжди здивував яскравим шоу, а також несподіваним дуетом. Виконавець виступив з Наталією Могилевською — вони разом заспівали її старий хіт. 

Відео з виступу Monatik опублікував у своєму Instagram

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Подробиці

Monatik оголосив про тур Україною, який розпочав з Києва. Співак презентував нове велике шоу і український репертуар. І, звісно ж, приготував для прихильників сюрприз. Він запросив "понастальгувати" Наталію Могилевську, з якою вони разом виконали кілька відомих і всіма улюблених пісень співачки. 

 

Зі сцени звучали старі хіти черед яких "Відправила месседж" та "Відірватись від землі". Також Могилевська заспівала і сама, відправивши Діму Монатіка на беквокал. 

Виконавці обіцяють, що їх дует на пісню "Відправила месседж" буде записано і випущено на музичних платформах.

Нагадаємо, нещодавно Діма Монатік розповів, як і де провів ніч обстрілів. Також ми писали, що співак вперше розповів, де була його дружина із синами після початку вторгнення.

 

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