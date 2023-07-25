Марічка Падалко заявила про обстріл Москви – кадри атаки

Українська ведуча та журналістка Марічка Падалко на заправці в Києві. Фото: instagram.com/p/Cu9XfAOoqcm/

Відома українська журналістка та ведуча ТСН Марічка Падалко розповіла про черговий день повномасштабної війни. Зокрема, телеведуча розповіла про обстріл Москви, показавши кадри, про ситуацію в Криму та про ситуацію з атаками росіян.

Відповідну публікацію Марічка Падалко розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Українська телеведуча показала, як по Москві вдарили безпілотними апаратами. Зокрема, Марічка Падалко зазначила, що БПЛА влучили в будинок, який розташований навпроти Міністерства оборони Росії, та підкреслила, що звук цього дрону ніби гучніше, ніж звук дрону з Ірану.

Ведуча ТСН Марічка Падалко з прапором України. Фото: instagram.com/p/Cuzajpmo_yD/?img_index=1

"Москвичі пожалілися на "важку" ніч (відео 4). Українці вибухнули "мемами" (фото 5) Нова "бавовна" розквітла в Криму. Один з ударів прийшовся по складу боєприпасів у Вольному Джанкойського району (відео 6) В Криму, за інформацією кримських партизанів, міг бути знищений склад з ракетами "Онікс", якими РФ обстрілює Одесу (фото 7)", — зазначила Марічка Падалко.

Також журналістка підкреслила, що від чергової атаки, яку росіяни здійснили на пожежну частину Сумщини, не стало молодого українського рятувальника.

"Росіяни вночі вдарили по портовій інфраструктурі Дуная на півдні Одещини "Ми з Вами!" — так в один голос говорять залізничники з Харкова, Дніпра, Ужгорода, Львова і Києва, відправляючи цими днями потяги до Одеси (відео 10) Переможемо!", — також додала телеведуча.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська ведуча Марічка Падалко зворушила публіку своїми сімейними кадрами.

Раніше ми розповідали про те, що українська телеведуча Марічка Падалко показала себе без макіяжу.

Також ми повідомляли про те, що журналістка Марічка Падалко розповіла про свого чоловіка.