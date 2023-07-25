Маричка Падалко заявила об обстреле Москвы – кадры атаки

Украинская ведущая и журналистка Маричка Падалко на заправке в Киеве. Фото: instagram.com/p/Cu9XfAOoqcm/

Известная украинская журналистка и ведущая ТСН Маричка Падалко рассказала об очередном дне полномасштабной войны. В частности, телеведущая рассказала об обстреле Москвы, показав кадры, о ситуации в Крыму и о ситуации с атаками россиян.

Соответствующую публикацию Маричка Падалко разместила на своей странице в Instagram.

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Украинская телеведущая показала, как по Москве ударили беспилотными аппаратами. В частности, Маричка Падалко отметила, что БПЛА попали в здание, расположенное напротив Министерства обороны России, и подчеркнула, что звук этого дрона будто громче звука дрона из Ирана.

Ведущая ТСН Маричка Падалко с флагом Украины. Фото: instagram.com/p/Cuzajpmo_yD/?img_index=1

"Москвичи пожаловались на "тяжелую" ночь (видео 4). Украинцы взорвались "мемами" (фото 5) Новый "хлопок" расцвел в Крыму. Один из ударов пришелся по складу боеприпасов в Вольном Джанкойского района (видео 6) В Крыму, по информации крымских партизан, мог быть уничтожен склад с ракетами "Оникс", которыми РФ обстреливает Одессу (фото 7)", — отметила Маричка Падалко.

Также журналистка подчеркнула, что от очередной атаки, которую россияне совершили на пожарную часть Сумщины, не стало молодого украинского спасателя.

"Россияне ночью ударили по портовой инфраструктуре Дуная на юге Одесской области "Мы с Вами!" — так в один голос говорят железнодорожники из Харькова, Днепра, Ужгорода, Львова и Киева, отправляя в эти дни поезда в Одессу (видео 10) Переможем!", — также добавила телеведущая.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская ведущая Маричка Падалко тронула публику своими семейными кадрами.

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