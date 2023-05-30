Москву атакував дрон з фонду "Помсти Ані Лорак": реакція соцмереж

Співачка Ані Лорак. Фото: росЗМІ

Сьогодні зранку, 30 травня, російську столицю атакували десятки безпілотників. Більшу частину з них збила місцева протиповітряна оборона, а три влучили у багатоповерхівки. У соцмережах з’являються відео та фото з уламками дронів. Але увагу багатьох привернув загадковий дрон з ім’ям власниці українського громадянства, співачки Ані Лорак.

Новини.LIVE розкаже про реакцію на нетиповий безпілотник.

Читайте також:

Помста від Ані Лорак

Напередодні в мережі багато блогерів та активістів жартували, що зрадниця Лорак нишком підтримує ЗСУ і робить донати з грошей, які росіяни несуть на її концерти. Авжеж, свою пропутінську позицію Кароліна Куєк вже давно показала.

Втім дрон, який нібито впав на території Московської області, належить фонду "Помсти Ані Лорак".

Збитий дрон з іменем Ані Лорак. Скриншот: Twitter/volnoriz

Актуальність цього фото офіційно не підтверджена. Втім, це не заважає навіть політикам коментувати креативну ініціативу невідомих.

"Дякую Ані Лорак та Філіпу Кіркорову за допомогу в створенні дронів для сьогоднішньої атаки на Москву", — написав у своєму Telegram-каналі народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

У Twitter тим часом користувачі соцмереж змагаються за перемогу в номінації "Найсмішніший коментар" з цього приводу.

А коли Свєточка Лобода приєднається до акції? Чи це поки таємниця?

Три звичних слова (Боже, бомби Москву)

Дякуємо Ані Лорак, її фонд ще зливає координати ППО

Фонд помсти за скасування концертів в Москві

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські знаменитості відреагували на атаку окупантів на Київ вночі 30 травня. Також ми розповідали про емоційний стан співачки Наді Дорофєєвої під час обстрілів.