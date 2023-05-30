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Москву атаковал дрон из фонда "Мести Ани Лорак": реакция соцсетей

30 мая 2023 10:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Москву атаковал дрон из фонда "Мести Ани Лорак": реакция соцсетей
Певица Ани Лорак. Фото: росСМИ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня утром, 30 мая, российскую столицу атаковали десятки беспилотников. Большую часть из них сбила местная противовоздушная оборона, а три попали в многоэтажки. В соцсетях появляются видео и фото с обломками дронов. Но внимание многих привлек загадочный дрон с именем владелицы украинского гражданства, певицы Ани Лорак.

Новини.LIVE расскажет о реакции на нетипичный беспилотник.

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Месть от Ани Лорак

Накануне в сети многие блогеры и активисты шутили, что предательница Лорак втихую поддерживает ВСУ и делает донаты из денег, которые россияне несут на ее концерты. Конечно, свою пропутинскую позицию Каролина Куек уже давно показала.

Впрочем, дрон, якобы упавший на территории Московской области, принадлежит фонду "Мести Ани Лорак".

Сбитый дрон с именем Ани Лорак. Скриншот: Twitter/volnoriz

Актуальность этого фото официально не подтверждена. Впрочем, это не мешает даже политикам комментировать креативную инициативу неизвестных.

"Спасибо Ани Лорак и Филиппу Киркорову за помощь в создании дронов для сегодняшней атаки на Москву", — написал в своем Telegram-канале народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

В Twitter тем временем пользователи соцсетей соревнуются за победу в номинации "Самый смешной комментарий" по этому поводу.

  • А когда Светочка Лобода присоединится к акции? Или это пока тайна?
  • Три привычных слова (Боже, бомби Москву)
  • Спасибо Ани Лорак, ее фонд еще сливает координаты ПВО
  • Фонд мести за отмену концертов в Москве

Напомним, ранее мы писали, что украинские знаменитости отреагировали на атаку оккупантов на Киев ночью 30 мая. Также мы рассказывали об эмоциональном состоянии певицы Наде Дорофеевой во время обстрелов.

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