"Вперше не позитивний пост": Дорофєєва про свій стан під час обстрілів

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

В понеділок, 29 травня, вперше за тривалий час росіяни влаштували масований ракетний обстріл Києва не вночі, а вдень. Деяких знаменитостей черговий теракт від окупантів застав в столиці. Не промовчала з цього приводу співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA).

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

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Співачка тільки-но нещодавно повернулась зі свого північноамериканського туру. У США та Канаді Надя виступала разом з репером Позитивом (ексучасником гурту "Время и Стекло") та DJ Nana (колишня учасниця гурту Nikita). Приїхав до України Дорофєєва повернулась фізично і до реальності повномасштабної війни.

Декілька днів поспіль росіяни інтенсивно тероризували масованими обстрілами, кількість яких за травень тільки у Києві перевищило 15. Постійний стрес вплинув на емоційний стан співачки.

"Біжиш до укриття, чекаєш відбій, повертаєшся, щоб наздогнати свій режим, сідаєш в тачку, і тебе накриває. Невпевненість, сумніви, постійний соціальний тиск, відповідальність. Щойно сіла випити каву і при**їла. Сьогодні від мене вперше не позитивний пост, бо фіг його знає як зібратись", — зізналась Надя.

Підписники співачки зазначили, що на те росіяни і розраховують. Деякі з них побажали Дорофєєвій не опускати рук та не забувати про героїзм українців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачку Анну Трінчер захейтили за матюки під час роботи ППО. Також ми розповідали, що зірки українського шоу-бізнесу прокоментували відео, як діти біжать до укриття в Києві.