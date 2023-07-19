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"Моторошне відчуття": Катерина Кухар пережила потужний землетрус

19 липня 2023 10:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Моторошне відчуття": Катерина Кухар пережила потужний землетрус
Балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Катерина Кухар на гастролях пережила землетрус. Зірка перебуває у Чілі з концертами.

Артистка поділилася своїми відчуттями з прихильниками в Instagram.

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Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар опинилася в епіцентрі сильного землетрусу. Балерина прокинулася від потужних поштовхів 6,5 балів за шкалою Ріхтера.

 

Балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

"Вночі прокинулася від дуже дивного відчуття. Вперше у моєму житті був досвід сильного землетрусу у Чилі, магнітудою 6,5 балів за шкалою Ріхтера. Ми на 17 поверсі. Надзвичайне таке відчуття, коли все хитається: ліжко, телевізор, лампи. Дивне і моторошне відчуття було. Майже вже вдягнулася, щоб бігти на вулицю. Але дві хвилини — і все закінчилося", — розповіла артистка.

Раніше стало відомо, що танцівниця Катерина Кухар стала дизайнеркою. Зірка балету у співпраці з українським брендом створила колекцію спортивного одягу у стилі балеткор.

Нагадаємо, танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла, що під час відпочинку в Туреччині її дуже налякав землетрус, який стався вночі.

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