"Моторошне відчуття": Катерина Кухар пережила потужний землетрус

Балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Танцівниця Катерина Кухар на гастролях пережила землетрус. Зірка перебуває у Чілі з концертами.

Артистка поділилася своїми відчуттями з прихильниками в Instagram.

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Незвичні відчуття

Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар опинилася в епіцентрі сильного землетрусу. Балерина прокинулася від потужних поштовхів 6,5 балів за шкалою Ріхтера.

Балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

"Вночі прокинулася від дуже дивного відчуття. Вперше у моєму житті був досвід сильного землетрусу у Чилі, магнітудою 6,5 балів за шкалою Ріхтера. Ми на 17 поверсі. Надзвичайне таке відчуття, коли все хитається: ліжко, телевізор, лампи. Дивне і моторошне відчуття було. Майже вже вдягнулася, щоб бігти на вулицю. Але дві хвилини — і все закінчилося", — розповіла артистка.

Раніше стало відомо, що танцівниця Катерина Кухар стала дизайнеркою. Зірка балету у співпраці з українським брендом створила колекцію спортивного одягу у стилі балеткор.

Нагадаємо, танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла, що під час відпочинку в Туреччині її дуже налякав землетрус, який стався вночі.