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"Жуткое ощущение": Екатерина Кухар пережила мощное землетрясение

19 июля 2023 10:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Жуткое ощущение": Екатерина Повар пережила мощное землетрясение
Балерина Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщица Екатерина Кухар на гастролях пережила землетрясение. Звезда находится в Чили с концертами.

Артистка поделилась своими ощущениями со поклонниками в Instagram.

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Необычные чувства

Прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар оказалась в эпицентре сильного землетрясения. Балерина очнулась от мощных толчков 6,5 баллов по шкале Рихтера.

 

Балерина Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

"Ночью проснулась от очень странного ощущения. Впервые в моей жизни был опыт сильного землетрясения в Чили, магнитудой 6,5 баллов по шкале Рихтера. Мы на 17 этаже. Необычайно такое чувство, когда все шатается: кровать, телевизор, лампы. Странное и жуткое чувство было. Почти уже оделась, чтобы бежать на улицу. Но две минуты — и все закончилось", — рассказала артистка.

Ранее стало известно, что танцовщица Екатерина Кухар стала дизайнером. Звезда балета в сотрудничестве с украинским брендом создала коллекцию спортивной одежды в стиле балеткор.

Напомним, танцовщица Илона Гвоздева рассказала, что во время отдыха в Турции ее очень испугало землетрясение, которое произошло ночью.

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