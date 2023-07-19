"Жуткое ощущение": Екатерина Повар пережила мощное землетрясение

"Жуткое ощущение": Екатерина Кухар пережила мощное землетрясение
Танцовщица Екатерина Кухар на гастролях пережила землетрясение. Звезда находится в Чили с концертами.
Артистка поделилась своими ощущениями со поклонниками в Instagram.
Необычные чувства
Прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар оказалась в эпицентре сильного землетрясения. Балерина очнулась от мощных толчков 6,5 баллов по шкале Рихтера.
"Ночью проснулась от очень странного ощущения. Впервые в моей жизни был опыт сильного землетрясения в Чили, магнитудой 6,5 баллов по шкале Рихтера. Мы на 17 этаже. Необычайно такое чувство, когда все шатается: кровать, телевизор, лампы. Странное и жуткое чувство было. Почти уже оделась, чтобы бежать на улицу. Но две минуты — и все закончилось", — рассказала артистка.
Ранее стало известно, что танцовщица Екатерина Кухар стала дизайнером. Звезда балета в сотрудничестве с украинским брендом создала коллекцию спортивной одежды в стиле балеткор.
Напомним, танцовщица Илона Гвоздева рассказала, что во время отдыха в Турции ее очень испугало землетрясение, которое произошло ночью.