Ілона Гвоздьова у Туреччині встигла влаштувати пляжну фотосесію пред землетрусом

Ілона Гвоздьова у Туреччині встигла влаштувати пляжну фотосесію перед землетрусом
Танцівниця Ілона Гвоздьова вирушила з дітьми на відпочинок. Зірка поїхала до Туреччини, де за перші дні встигла пережити цілу палітру емоцій.
Фото танцівниця поділилася у своєму Instagram.
Поїхати від війни і застати землетрус
Гвоздьова в перші дні влаштувала пляжну фотосесію та показала, як весело проводять час її діти.
"Життя вирує тут, бо наші воїні зупиняють в.і.й.н.у. там, в Україні! Автор вислову, одна з моїх підписниць", — підписала фото з пляжу танцівниця.
А вже за кілька годин Гвоздьова поділилась сторіз, в якому розповіла, що її дуже налякав землетрус, який стався вночі.
"Поїхати від війни до Туреччини і застати землетрус. Відчуття жахливі, від третьої години ночі не сплю", — поділилася хореографиня у соцмережі.
До речі, у Туреччині з початку 2023 року зафіксовано до 53 тисяч землетрусів потужністю 4 бали і вище. У лютому 2023 року в Туреччині та Сирії стався руйнівний землетрус. За офіційними даними, у Туреччині загинуло понад 50 тисяч людей.
Раніше українська танцівниця та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поділилася сумною новиною. Відома танцівниця розповіла про те, як дев’ять років тому в неї не стало батька та брата, та показала кадри зі своїми близькими людьми.
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