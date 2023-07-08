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Ілона Гвоздьова у Туреччині встигла влаштувати пляжну фотосесію перед землетрусом

8 липня 2023 15:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ілона Гвоздьова у Туреччині встигла влаштувати пляжну фотосесію пред землетрусом
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Ілона Гвоздьова вирушила з дітьми на відпочинок. Зірка поїхала до Туреччини, де за перші дні встигла пережити цілу палітру емоцій.

Фото танцівниця поділилася у своєму Instagram.

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Гвоздьова в перші дні влаштувала пляжну фотосесію та показала, як весело проводять час її діти.

 

"Життя вирує тут, бо наші воїні зупиняють в.і.й.н.у. там, в Україні! Автор вислову, одна з моїх підписниць", — підписала фото з пляжу танцівниця.

А вже за кілька годин Гвоздьова поділилась сторіз, в якому розповіла, що її дуже налякав землетрус, який стався вночі.

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова пережила землетрус у Туреччині. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Поїхати від війни до Туреччини і застати землетрус. Відчуття жахливі, від третьої години ночі не сплю", — поділилася хореографиня у соцмережі.

До речі, у Туреччині з початку 2023 року зафіксовано до 53 тисяч землетрусів потужністю 4 бали і вище. У лютому 2023 року в Туреччині та Сирії стався руйнівний землетрус. За офіційними даними, у Туреччині загинуло понад 50 тисяч людей.

Раніше українська танцівниця та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поділилася сумною новиною. Відома танцівниця розповіла про те, як дев’ять років тому в неї не стало батька та брата, та показала кадри зі своїми близькими людьми.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова показала, як вона займається спортом. Популярна танцівниця показала дієві вправи в домашніх умовах та розповіла, що потрібно робити, щоб тримати себе у формі.

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