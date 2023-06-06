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Мовчання ООН: зірки обурені рекламою російської мови в день підриву ГЕС

6 червня 2023 14:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Мовчання ООН: зірки обурені рекламою російської мови в день підриву ГЕС
Генеральний секретар ООН Антоніу Мануел де Олівейра Гутерреш. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Знищення окупантами Каховської ГЕС та підтоплення півдня України мали б першочергово обговорювати в усьому світі. Втім, у Великій Британії новини розпочинаються десятихвилинними включеннями з судового засідання принца Гаррі в Лондоні. А ООН в соцмережах святкує день російської мови та "мовчить" про теракт на ГЕС. Це неабияк розлютило українців. Своє обурення висловили й знаменитості. 

Новини.LIVE розкаже, хто з зірок звернув увагу на мовчазну політику міжнародної організації.

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Мовчання ООН

В той час як дніпровська вода вже затоплювала населені пункти, у Twitter організації з’явився допис, в якому активно рекламувався російськомовний акаунт ООН. До моменту написання новини (а це сім годин після публікування твіту), в профайлі ООН так і не з’явилось жодної згадки про знищення ГЕС та гуманітарної, екологічної катастрофи.

На це одними з першими звернули свою увагу телеведуча Катерина Осадча та музикант, захисник України Женя Галич. 

Скриншот: Instagram/kosadcha
Скриншот: Instagram/jenia_galich

Втім, найбільше мовчанням ООН обурений канадсько-український шеф-кухар колумбійського походження, суддя телешоу "МастерШеф", Ектор Хіменес-Браво.

"Повністю дискредитована організація, яка нічого не зробила для того, щоб зупинити агресію проти України! Це що, такий жарт? Ми чогось не розуміємо", — написав Ектор. 

Скриншот: Instagram/hectorjimenezbravo

Нагадаємо, раніше ми писали, як відреагували українські знаменитості на підрив Каховської ГЕС. Також ми розповідали, що позиція Ектора Хіменес-Браво щодо російського Бєлгорода обурила українців.

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