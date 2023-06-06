Молчание ООН: звезды возмущены рекламой русского языка в день подрыва ГЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Мануэл де Оливейра Гутерреш. Фото: Reuters

Уничтожение оккупантами Каховской ГЭС и подтопления юга Украины должны были бы первоочередно обсуждать во всем мире. Однако, в Великобритании новости начинаются десятиминутными включениями с судебного заседания принца Гарри в Лондоне. А ООН в соцсетях празднует день русского языка и "молчит" о теракте на ГЭС. Это очень разозлило украинцев. Свое негодование выразили и знаменитости.

Новини.LIVE расскажет, кто из звезд обратил внимание на молчаливую политику международной организации.

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Молчание ООН

В то время как днепровская вода уже затапливала населенные пункты, в Twitter организации появилось сообщение, в котором активно рекламировался русскоязычный аккаунт ООН. К моменту написания новости (а это семь часов после публикации твита) в профайле ООН так и не появилось ни одного упоминания об уничтожении ГЭС и гуманитарной, экологической катастрофе.

На это одними из первых обратили свое внимание телеведущая Екатерина Осадчая и музыкант, защитник Украины Женя Галич.

Скриншот: Instagram/kosadcha

Скриншот: Instagram/jenia_galich

Впрочем, больше всего молчанием ООН возмущен канадско-украинский шеф-повар колумбийского происхождения, судья телешоу "МастерШеф", Эктор Хименес-Браво.

"Полностью дискредитированная организация, которая ничего не сделала для того, чтобы остановить агрессию против Украины! Это что, такая шутка? Мы чего-то не понимаем", — написал Эктор.

Скриншот: Instagram/hectorjimenezbravo

Напомним, ранее мы писали, как отреагировали украинские знаменитости на подрыв Каховской ГЭС. Также мы рассказывали, что позиция Эктора Хименес-Браво по отношению к российскому Белгороду возмутила украинцев.