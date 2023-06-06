Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Молчание ООН: звезды возмущены рекламой русского языка в день подрыва ГЭС arrow

Молчание ООН: звезды возмущены рекламой русского языка в день подрыва ГЭС

6 июня 2023 14:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Молчание ООН: звезды возмущены рекламой русского языка в день подрыва ГЭС
Генеральный секретарь ООН Антониу Мануэл де Оливейра Гутерреш. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уничтожение оккупантами Каховской ГЭС и подтопления юга Украины должны были бы первоочередно обсуждать во всем мире. Однако, в Великобритании новости начинаются десятиминутными включениями с судебного заседания принца Гарри в Лондоне. А ООН в соцсетях празднует день русского языка и "молчит" о теракте на ГЭС. Это очень разозлило украинцев. Свое негодование выразили и знаменитости.

Новини.LIVE расскажет, кто из звезд обратил внимание на молчаливую политику международной организации.

Читайте также:

Молчание ООН

В то время как днепровская вода уже затапливала населенные пункты, в Twitter организации появилось сообщение, в котором активно рекламировался русскоязычный аккаунт ООН. К моменту написания новости (а это семь часов после публикации твита) в профайле ООН так и не появилось ни одного упоминания об уничтожении ГЭС и гуманитарной, экологической катастрофе.

На это одними из первых обратили свое внимание телеведущая Екатерина Осадчая и музыкант, защитник Украины Женя Галич.

Скриншот: Instagram/kosadcha
Скриншот: Instagram/jenia_galich

Впрочем, больше всего молчанием ООН возмущен канадско-украинский шеф-повар колумбийского происхождения, судья телешоу "МастерШеф", Эктор Хименес-Браво.

"Полностью дискредитированная организация, которая ничего не сделала для того, чтобы остановить агрессию против Украины! Это что, такая шутка? Мы чего-то не понимаем", — написал Эктор.

Скриншот: Instagram/hectorjimenezbravo

Напомним, ранее мы писали, как отреагировали украинские знаменитости на подрыв Каховской ГЭС. Также мы рассказывали, что позиция Эктора Хименес-Браво по отношению к российскому Белгороду возмутила украинцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас