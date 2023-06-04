Регіна Тодоренко прокоментувала чутки про своє розлучення з чоловіком

Шоувумен Регіна Тодоренко з чоловіком. Фото: росЗМІ

Останнім часом в мережі ширяться чутки про нібито розлучення власниці українського громадянства, одіозної шоувумен Регіни Тодоренко з її чоловіком, ексучасником гурту Smash Владом Топаловим. Скандальна зіркова парочка вирішила прокоментувати їх у фаст-фуд забігайлівці.

Відповідне відео з’явилось в одному з Telegram каналів.

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Топалов зняв відео, на якому він зафільмував, як скандальна пара проводить вільний час у Москві. Компанію їм склав старший син Майкл. На камеру Влад прокоментував інформацію про розпад сім'ї.

"Попри новини, Регіна Петрівна зі мною не розлучається", — заявив 37-річний Топалов.

Сама ж уродженка Одещини, яка зробила свій вибір, вирішила пожартувати на цю тему. "Ні, ми розлучаємося, просто ми в процесі", — зазначила вона. Подібна гра на камеру в черговий раз підтвердження того, що зірки піаряться на цій темі.

Про зіркову пару

Тодоренко та Топалов офіційно оформили свої стосунки в жовтні 2018 року. Вже 5 грудня в них народився син Михайло, якого вони часто називають Майклом. Зіграли весілля в Італії в липні 2019-го. В липні 2022-го у пари народився другий син Мирослав.

Тодоренко продовжує мовчати про війну та працювати на федеральному каналі НТВ, де вона є однією з суддів шоу Маска. Компанію їй там склали путіністи Філіп Кіркоров, Валерія та багато інших місцевих зіркових пропагандистів.

Регіна Тодоренко на федеральному телеканалі РФ. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця шоу "Холостяк" розпитувала за кордоном Тодоренко та Топалова про війну в Україні: що вони відповіли. Також ми писали, що блогер Олексій Дурнєв висміяв Регіну Тодоренко та Влада Топалова, які збирались робити клізму.