Регіна Тодоренко прокоментувала чутки про своє розлучення з чоловіком
Останнім часом в мережі ширяться чутки про нібито розлучення власниці українського громадянства, одіозної шоувумен Регіни Тодоренко з її чоловіком, ексучасником гурту Smash Владом Топаловим. Скандальна зіркова парочка вирішила прокоментувати їх у фаст-фуд забігайлівці.
Відповідне відео з’явилось в одному з Telegram каналів.
Суперечать самі собі
Топалов зняв відео, на якому він зафільмував, як скандальна пара проводить вільний час у Москві. Компанію їм склав старший син Майкл. На камеру Влад прокоментував інформацію про розпад сім'ї.
"Попри новини, Регіна Петрівна зі мною не розлучається", — заявив 37-річний Топалов.
Сама ж уродженка Одещини, яка зробила свій вибір, вирішила пожартувати на цю тему. "Ні, ми розлучаємося, просто ми в процесі", — зазначила вона. Подібна гра на камеру в черговий раз підтвердження того, що зірки піаряться на цій темі.
Про зіркову пару
Тодоренко та Топалов офіційно оформили свої стосунки в жовтні 2018 року. Вже 5 грудня в них народився син Михайло, якого вони часто називають Майклом. Зіграли весілля в Італії в липні 2019-го. В липні 2022-го у пари народився другий син Мирослав.
Тодоренко продовжує мовчати про війну та працювати на федеральному каналі НТВ, де вона є однією з суддів шоу Маска. Компанію їй там склали путіністи Філіп Кіркоров, Валерія та багато інших місцевих зіркових пропагандистів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця шоу "Холостяк" розпитувала за кордоном Тодоренко та Топалова про війну в Україні: що вони відповіли. Також ми писали, що блогер Олексій Дурнєв висміяв Регіну Тодоренко та Влада Топалова, які збирались робити клізму.