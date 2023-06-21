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"Молчаливая" Регина Тодоренко планирует вернуться в Одессу

21 июня 2023 07:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Молчаливая" Регина Тодоренко планирует вернуться в Одессу
Шоувумен Регина Тодоренко. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Обладательница украинского гражданства, шоувумен Регина Тодоренко, продолжает жить и строить карьеру в России. Она работает на федеральном телеканале и умалчивает о войне. В то же время, ее семья так и живет в Одессе, откуда родом "молчаливая" звезда. Несмотря на возмущение украинцев на молчание Регины, она планирует вернуться на Родину.

Об этом Тодоренко рассказала в сториз своего Instagram.

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33-летняя шоувумен ответила на некоторые вопросы подписчиков. Один из них на русском языке спросил, планирует ли Регина приехать в Одессу. На что Тодоренко смело заявила, что да, она собирается вернуться в родной город. Правда, когда именно, не уточнила.

Регина дополнила ответ общей фотографией с центра Одессы, на которой она позирует со старшим сыном Майклом, которого родила от мужа, бывшего участника группы Smash, российского певца Влада Топалова.

Регина Тодоренко с сыном в Одессе. Скриншот: Instagram/reginatodorenko

Позиция Тодоренко

Шоувумен молчит о войне на Украине, которую развязала Россия. Регина продолжает активно работать в РФ. В прошлом году самая старшая участница двенадцатого сезона романтического телевизионного шоу "Холостяк", актриса и блогерша Виктория Варлей, встретилась в США с Тодоренко и Топаловым и поделилась впечатлениями.

"Она немного "на слезе" все это говорила. Что ей тяжело, потому что у нее муж — русский и дети наполовину украинцы. Для меня это было оправдание. Топалов спросил, где мои родители. Он сказал, что это все полный крах и триндец, что непонятно, как такое может происходить в 21 веке. То есть такие стандартные фразы", призналась Варлей.

Напомним, ранее мы писали, что Регина Тодоренко прокомментировала слухи о своем разводе с мужем. Также мы рассказывали, что Тодоренко назвала путиниста с ампутированными стопами "хорошим другом".

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