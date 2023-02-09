Регіна Тодоренко назвала покаліченого путініста Романа Костомарова своїм другом

Власниця українського громадянства, шоувумен Регіна Тодоренко

Переможцю Зимової Олімпіади-2006 в Турині, російському фігуристу Роману Костомарову нещодавно ампутували обидві стопи. Знаменитості країни-терориста надсилають слова підтримку спортсмену, який потрапив в санкційний список РНБО через свою пропутінську позицію. Як виявилося, хвилюється за здоров’я покаліченого пропагандиста і уродженка Одеси, власниця українського громадянства, шоувумен Регіна Тодоренко.

Про це пишуть росЗМІ.

Деталі

Скандальна шоувумен замовчує війну на Батьківщині та продовжує жити та заробляти гроші на федеральних каналах росії. Тодоренко у своїх сторіс поскаржилась на своє життя і наголосила, що її близький друг та олімпійський чемпіон Роман Костомаров "повернувся з того світу з втратами", натякаючи на те, що фігурист тепер не має стоп.

Фанати почали цькувати Регіну за те, що вона розповіла підписникам інформацію, яку близькі спортсмена не хотіли б поширювати. Однак Тодоренко поки що не стала виправдовуватися з цього приводу.

"Я не зациклююсь на негативі. Якщо життя підкидає тяжкі уроки, одразу намагаюся фокусуватися на рішенні, інакше не вигрібаю. Чи треба нагадати в моєму обліковому записі, що у світі відбувається? Що мої діти захворіли, у брата сьогодні найскладніша операція, що мій добрий друг, олімпійський чемпіон, повернувся з того світу, але з великими втратами. Що щодня ми когось втрачаємо", — написала Тодоренко.

Відзначимо, що після початку повномасштабної війни Костомаров підтримав агресію росії. В грудні минулого року російського спортсмена було внесено до списку санкцій за підтримку війни проти України. 7 січня відповідний указ Верховної Ради підписав Володимир Зеленський.

У відповідь пропагандист заявив, що йому "начхати на президента України".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Мінфін США виключив путініста Григорія Лепса та двох кримінальних авторитетів з санкційного списку. Також ми розповідали, що Олексій Дурнєв висміяв Регіну Тодоренко та її чоловіка, російського співака Влада Топалова, які збирались робити клізму.