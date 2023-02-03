Наташа Корольова прокоментувала чутки про розлучення з Тарзаном

Співачка родом з України Наташа Корольова та стриптизер-путініст Сергій Глушко (Тарзан)

Скандальну пропутінську парочку, співачку родом з України Наташу Корольову та стриптизера Сергія Глушка (більш відомого під псевдонімом Тарзан), медіа розлучали вже багато разів. Підливали масла в вогонь і самі зіркові громадяни країни-терориста.

Корольова в черговий раз прокоментувала ймовірне розлучення з пропагандистом, шанувальником кривавої політики кремля, пишуть росЗМІ.

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Про те, що Корольова і Тарзан більше не разом, повідомив пропагандист Павло Воля. Під час виступу в Comedy Club він видав цю інформацію, яка потім розлетілася місцевими медіа. Згодом це підтвердила й одіозна балерина Анастасія Волочкова. За її словами, Наташа з Сергієм не живуть разом із весни минулого року.

"Про те, що так сказав Павло Воля, нічого не знаю. Програму з Настею теж не дивилася. Мені хтось написав про це. Я нічого не зрозуміла спочатку. А потім мені кажуть: "Настя Волочкова сказала!". А-а-а, Насте! Їй можна, хай розповідає", — сказала колишня жителька Києва.

У соцмережах також ширилась інформація, що зіркова парочка посварилась через повномасштабну війну. Тарзан відкрито підтримує путіна та закликає до вбивства українців, за що потрапив під санкції РНБО. Сама Корольова вже майже рік мовчить. Але й гучні вечірки з алкоголем та путіністами навколо не пропускає.

У результаті, як виявилось, чутки виявилися чутками. Корольова заявляє: ніхто не розлучався і не збирається. До того ж цього року пара має серйозну дату.

"У нас все прекрасно: тиша, гладь та Божа благодать. Ми цього року відзначатимемо 20 років офіційного шлюбу. А насправді ми разом уже 22 роки. За цей час нас стільки разів "розлучали". А ми живемо та насолоджуємося життям", — підсумувала Корольова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропагандист Оскар Кучера звинуватив блогера Юрія Дудя у своєму провальному інтерв'ю. Також ми розповідали, що власнику українського громадянства, співаку Міші Марвіну, який відновив співпрацю з російським лейблом Black Star, скасовують концерти в країні-терористі.