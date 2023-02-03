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Молчаливая экс-киевлянка Наташа Королева прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном

3 февраля 2023 08:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Наташа Королева прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном
Певица родом из Украины Наташа Королева и стриптизер-путинист Сергей Глушко (Тарзан)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Скандальную пропутинскую парочку, певицу родом из Украины Наташу Королеву и стриптизера Сергея Глушко (более известного под псевдонимом Тарзан), медиа разводили много раз. Подливали масла в огонь и сами звездные граждане страны-террориста.

Королева в очередной раз прокомментировала вероятный развод с пропагандистом, поклонником кровавой политики кремля, пишут росСМИ.

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Подробности

О том, что Королева и Тарзан больше не вместе, сообщил пропагандист Павел Воля. Во время выступления в Comedy Club он сообщил эту информацию, которая затем разлетелась местными медиа. Впоследствии это подтвердила и одиозная балерина Анастасия Волочкова. По ее словам, Наташа с Сергеем не живут вместе с весны прошлого года.

"О том, что так сказал Павел Воля, ничего не знаю. Программу с Настей тоже не смотрела. Мне кто-то написал об этом. Я ничего не поняла сначала. А потом мне говорят: "Настя Волочкова сказала!". А-а-а, Настя! Ей можно, пусть рассказывает", — сказала бывшая жительница Киева.

В соцсетях также распространялась информация, что звездная парочка повздорила из-за полномасштабной войны. Тарзан открыто поддерживает путина и призывает к убийству украинцев, за что попал под санкции СНБО. Сама Королева уже почти год молчит. Но и громкие вечеринки с алкоголем и путинистами вокруг не пропускает.

В результате, как оказалось, слухи оказались слухами. Королева заявляет: никто не расставался и не собирается. К тому же в этом году у пары серьезная дата.

"У нас все прекрасно: тишина, гладь и Божья благодать. Мы будем в этом году отмечать 20 лет официального брака. А на самом деле мы вместе уже 22 года. За это время нас столько раз "разводили". А мы живем и наслаждаемся жизнью", — подытожила Королева.

Напомним, ранее мы писали, что пропагандист Оскар Кучера обвинил блогера Юрия Дудя в своем провальном интервью. Также мы рассказывали, что владельцу украинского гражданства, певцу Мише Марвину, возобновившему сотрудничество с российским лейблом Black Star, отменяют концерты в стране-террористе.

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