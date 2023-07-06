Молчаливая MARUV выпустила первый клип за полтора года и нарвалась на хейт

Певица MARUV (Анна Корсун). Фото: Instagram/sharlotta_ututu

Обладательница украинского гражданства, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, сменила сценическое имя и презентовала первый клип с начала полномасштабной войны. Артистка, которая до 24 февраля 2022 года активно гастролировала в РФ, продолжает замалчивать о терроре оккупантов на ее Родине.

Новый клип доступен для просмотра на YouTube канале MARUV.

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Прервала молчание

До этой премьеры страница MARUV в Instagram была закрыта для просмотра в Украине. Однако и сейчас 32-летняя певица не стала открывать ее. Корсун начала вести страницу своего альтера его SHARLOTTA UTUTU. Именно под этим псевдонимом Анна презентовала клип на англоязычную композицию Killing Me Softly (Убей меня нежно).

"Мне хотелось, чтобы эта песня погрузила вас в прекрасную сказку и подарила ощущение гармонии. Я думаю, что я сделала это. Всем приятного просмотра и прослушивания", — написала в соцсетях Корсун.

Впрочем, звезду захейтили пользователи соцсетей. Они припомнили ей молчание во время полномасштабной войны. В начале полномасштабного вторжения Корсун была беременна первенцем. Она сделала несколько публикаций о войне, затем исчезла. Вместе с мужем и ребенком живет за границей, публиковала фотографии из Турции.

Марув выбрала линию поведения полтора года назад. Переобуваться поздно. Оставайся молчаливым свидетелем убийств и насилия. Мало кто простит тебе молчание

О нет. Тебе не простят, не пытайся. Как бы ты себя ни называла. Отвратительная ты

Лучше бы и дальше молчала, как ни стыдно? Ужас! Отвратительное появление и совершенно неуместно. Позор и стыд!

Что за ху**я, какого эта курва вылезла в Инсте! За рашку топила, так пусть там утонет

Пусть уезжают, здесь хоть сразу понятно, что она пророссийская. А сколько таковых в овечьей шкуре сидят в Европе. Затем приедут снова и будут страну изнутри гнить. Пусть лучше все предатели уедут в рашку и там и останутся

Напомним, ранее мы писали, что певица Ани Лорак привезла стиральную машину беженцам из Донбасса, живущим под Москвой. Также мы рассказывали, что племянник предательницы Таисии Повалий ушел на фронт: певица "зачитала" методичку Кремля.