Мрії дійсно здійснюються: Завадюк про створення відкриття для Євробачення у Ліверпулі

Продюсер шоу "Голос країни" та "Танці з зірками" Володимир Завадюк. Фото: instagram.com/zavaduk

Продюсер шоу "Голос країни" та "Танці з зірками" Володимир Завадюк опублікував коротке відео "за кадром" та зазначив, що раніше навіть не мріяв створювати відкриття для Євробачення, а нині це здійснилося. Також він згадав і про королівську родину.

Відповідний допис Завадюк оприлюднив в Instagram.

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"Є те, про що знаємо тільки ми. Те, що бачимо тільки ми. Це неймовірна робота нашої команди. Це бажання та віра у спільний, і класний результат. Мені здається, що все можливо, коли у вас є мрія. Мрійники завжди щасливі", — йдеться в дописі продюсера.

Він згадав, що раніше навіть не мріяв про те, що робитиме відкриття для Євробачення в Ліверпулі та навіть не сподівався глянути на королівську родину, а "тепер легенда з’явилася у нашому ролику".



"Я не перестану повторювати, що я пишаюся нашою командою Big Brave Events.

І тільки побачивши backstage можна зрозуміти, скільки зусиль, часу та людей стоїть за трьома хвилинами екранного ролику, який побачив увесь світ", — зазначив Завадюк.

Нагадаємо, що принцеса Уельська долучилася до пісенного конкурсу "Євробачення-2023" з української сторони, чим зробила сюрприз для глядачів. Так, вона знялася у кліпі українського гурту Kalush Orchestra для відкриття пісенного конкурсу.