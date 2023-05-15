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Мечты действительно сбываются: Завадюк о создании открытия для Евровидения в Ливерпуле

15 мая 2023 02:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мечты действительно сбываются: Завадюк о создании открытия для Евровидения в Ливерпуле
Продюсер шоу "Голос країни" и "Танцы со звездами" Владимир Завадюк. Фото: instagram.com/zavaduk
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Продюсер шоу "Голос страны" и "Танцы со звездами" Владимир Завадюк опубликовал короткое видео "за кадром" и отметил, что раньше даже не мечтал создавать открытие для Евровидения, а сейчас это свершилось. Также он упомянул и о королевской семье.

Соответствующее сообщение Завадюк обнародовал в Instagram.

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Подробности

"Есть то, о чем знаем только мы. То, что видим только мы. Это невероятная работа нашей команды. Это желание и вера в общий и классный результат. Мне кажется, что все возможно, когда у вас есть мечта. Мечтатели всегда счастливы", — говорится в сообщении продюсера.

Он вспомнил, что раньше даже не мечтал о том, что будет делать открытие для Евровидения в Ливерпуле и даже не надеялся взглянуть на королевскую семью, а "теперь легенда появилась в нашем ролике".

"Я не перестану повторять, что горжусь нашей командой Big Brave Events. И только при виде backstage можно понять, сколько усилий, времени и людей стоит за тремя минутами экранного ролика, который увидел весь мир", — отметил Завадюк.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Zavadiuk Volodymyr (@zavaduk)

Напомним, что принцесса Уэльская присоединилась к песенному конкурсу "Евровидение-2023" с украинской стороны, чем преподнесла сюрприз для зрителей. Так, она снялась в клипе украинской группы Kalush Orchestra для открытия песенного конкурса.

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