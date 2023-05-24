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Мультфільм про Супер Маріо увійшов до трійки найуспішніших анімаційних стрічок

24 травня 2023 08:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Мультфільм про Супер Маріо увійшов до трійки найуспішніших анімаційних стрічок
Фрагмент з мультфільму "Брати Супер Маріо в кіно". Фото: letterboxd
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У світовому прокаті добігає кінця показ  американського  комп'ютерно-анімаційного пригодницького фентезійного комедійного фільму "Брати Супер Маріо в кіно". Про касові збори, який він показав, багато продюсерів тільки мріють. Тепер же стало відомо, що стрічка потрапила до ТОП-3 найуспішніших мультфільмів за всю історію. 

Про це повідомляє видання VGS.

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Подробиці 

Мультфільм зібрав у світовому прокаті 1,253 млрд доларів. Стрічка студії Illumination поставила кілька рекордів цього року і тепер посідає третє місце серед найкасовіших мультфільмів за всю історію.

Більше Супер Маріо зібрали лише дві частини "Крижаного серця". За словами кінокритиків, не виключено, що "Брати Супер Маріо в кіно" зможуть як мінімум випередити першу частину мультфільму Disney.

Топ-10 найкасовіших мультфільмів

  1. "Крижане серце 2" — 1,453 млрд доларів
  2. "Крижане  серце" — 1,284 млрд доларів
  3. "Брати Супер Маріо в кіно" — 1,253 млрд доларів
  4. "Суперсімейка 2" — 1,242 млрд доларів
  5. "Міньйони" — 1,157 млрд доларів
  6. "Історія іграшок 4" — 1,073 млрд доларів
  7. "Історія іграшок 3" — 1,068 млрд доларів
  8. "Нікчемний Я 3" — 1,032 млрд доларів
  9. "У пошуках Дорі" — 1,025 млрд доларів
  10. "Зоотрополіс" — 1,002 млрд доларів

Про мультфільм

"Брати Супер Маріо в кіно" створено на основі сюжету однойменної гри. Вперше герої відеогри з’явились на великому екрані 1993 року, та проєкт не мав успіху. Це була перша у світі спроба екранізації відеогри. На сьогодні існує щонайменше 44 фільми та мультфільми, в основі сюжету яких — комп’ютерна або відеогра. Ще 27 подібних проєктів знаходяться у розробці. 

Головного героя Маріо озвучив зірка франшиз Кріс Пратт ("Вартові Галактики" та "Світ Юрського періоду"), а принцесу Піч — Аня Тейлор-Джой ("Хід королеви"). В українському дубляжі глядачі  почують голоси телеведучого Володимира Остапчука та акторки Антоніни Хижняк ("Спіймати Кайдаша").

Нагадаємо, раніше ми писали, що творці "Мавки. Лісової пісні" презентували збірку оркестрової музики з мультфільму. Також ми розповідали, що в Росії запропонували заборонити епізод "Грифінів" за образу міста Челябінськ.

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