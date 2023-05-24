Мультфільм про Супер Маріо увійшов до трійки найуспішніших анімаційних стрічок

Фрагмент з мультфільму "Брати Супер Маріо в кіно". Фото: letterboxd

У світовому прокаті добігає кінця показ американського комп'ютерно-анімаційного пригодницького фентезійного комедійного фільму "Брати Супер Маріо в кіно". Про касові збори, який він показав, багато продюсерів тільки мріють. Тепер же стало відомо, що стрічка потрапила до ТОП-3 найуспішніших мультфільмів за всю історію.

Про це повідомляє видання VGS.

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Подробиці

Мультфільм зібрав у світовому прокаті 1,253 млрд доларів. Стрічка студії Illumination поставила кілька рекордів цього року і тепер посідає третє місце серед найкасовіших мультфільмів за всю історію.

Більше Супер Маріо зібрали лише дві частини "Крижаного серця". За словами кінокритиків, не виключено, що "Брати Супер Маріо в кіно" зможуть як мінімум випередити першу частину мультфільму Disney.

Топ-10 найкасовіших мультфільмів

"Крижане серце 2" — 1,453 млрд доларів "Крижане серце" — 1,284 млрд доларів "Брати Супер Маріо в кіно" — 1,253 млрд доларів "Суперсімейка 2" — 1,242 млрд доларів "Міньйони" — 1,157 млрд доларів "Історія іграшок 4" — 1,073 млрд доларів "Історія іграшок 3" — 1,068 млрд доларів "Нікчемний Я 3" — 1,032 млрд доларів "У пошуках Дорі" — 1,025 млрд доларів "Зоотрополіс" — 1,002 млрд доларів

Про мультфільм

"Брати Супер Маріо в кіно" створено на основі сюжету однойменної гри. Вперше герої відеогри з’явились на великому екрані 1993 року, та проєкт не мав успіху. Це була перша у світі спроба екранізації відеогри. На сьогодні існує щонайменше 44 фільми та мультфільми, в основі сюжету яких — комп’ютерна або відеогра. Ще 27 подібних проєктів знаходяться у розробці.

Головного героя Маріо озвучив зірка франшиз Кріс Пратт ("Вартові Галактики" та "Світ Юрського періоду"), а принцесу Піч — Аня Тейлор-Джой ("Хід королеви"). В українському дубляжі глядачі почують голоси телеведучого Володимира Остапчука та акторки Антоніни Хижняк ("Спіймати Кайдаша").

Нагадаємо, раніше ми писали, що творці "Мавки. Лісової пісні" презентували збірку оркестрової музики з мультфільму. Також ми розповідали, що в Росії запропонували заборонити епізод "Грифінів" за образу міста Челябінськ.