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Мультфильм о Супер Марио попал в тройку самых успешных анимационных лент

24 мая 2023 08:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Мультфильм о Супер Марио попал в тройку самых успешных анимационных лент
Фрагмент из мультфильма "Братья Супер Марио в кино". Фото: letterboxd
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В мировом прокате подходит к концу показ американского компьютерно-анимационного приключенческого фэнтезийного комедийного фильма "Братья Супер Марио в кино". О кассовых сборах, которые он показал, многие продюсеры только мечтают. Теперь же стало известно, что лента попала в ТОП-3 самых спешных мультфильмов за всю историю.

Об этом сообщает издание VGS.

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Подробности

Мультфильм собрал в мировом прокате 1,253 миллиарда долларов. Лента студии Illumination поставила несколько рекордов в этом году и теперь занимает третье место среди самых кассовых мультфильмов за всю историю.

Больше Супер Марио собрали только две части "Холодного сердца". По словам кинокритиков, не исключено, что "Братья Супер Марио в кино" смогут как минимум опередить первую часть мультфильма Disney.

Топ-10 самых кассовых мультфильмов

  1. "Холодное сердце 2" — 1,453 млрд долларов
  2. "Холодное сердце" — 1,284 млрд долларов
  3. "Братья Супер Марио в кино" — 1,253 млрд долларов
  4. "Суперсемейка 2" — 1,242 млрд долларов
  5. "Миньоны" — 1,157 млрд долларов
  6. "История игрушек 4" — 1,073 млрд долларов
  7. "История игрушек 3" — 1,068 млрд долларов
  8. "Прячий Я 3" — 1,032 млрд долларов
  9. "В поисках Дори" — 1,025 млрд долларов
  10. "Зверополис" — 1,002 млрд долларов

О мультфильме

"Братья Супер Марио в кино" создан на основе сюжета одноименной игры. Впервые герои видеоигры появились на большом экране в 1993 году, но проект не имел успеха. Это была первая в мире попытка экранизации видеоигр. На сегодняшний день существует не менее 44 фильмов и мультфильмов, в основе сюжета которых — компьютерная или видеоигра. Еще 27 подобных проектов находятся в разработке.

Главного героя Марио озвучил звезда франшиз Крис Пратт ("Стражи Галактики" и "Мир Юрского периода"), а принцессу Пич — Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы"). В украинском дубляже зрители услышат голоса телеведущего Владимира Остапчука и актрисы Антонины Хижняк ("Поймать Кайдаша").

Напомним, ранее мы писали, что создатели "Мавки. Лесной песни" презентовали сборник оркестровой музыки из мультфильма. Также мы рассказывали, что в России предложили запретить эпизод "Грифинов" за оскорбление города Челябинска.

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