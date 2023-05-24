Мультфильм о Супер Марио попал в тройку самых успешных анимационных лент
В мировом прокате подходит к концу показ американского компьютерно-анимационного приключенческого фэнтезийного комедийного фильма "Братья Супер Марио в кино". О кассовых сборах, которые он показал, многие продюсеры только мечтают. Теперь же стало известно, что лента попала в ТОП-3 самых спешных мультфильмов за всю историю.
Об этом сообщает издание VGS.
Подробности
Мультфильм собрал в мировом прокате 1,253 миллиарда долларов. Лента студии Illumination поставила несколько рекордов в этом году и теперь занимает третье место среди самых кассовых мультфильмов за всю историю.
Больше Супер Марио собрали только две части "Холодного сердца". По словам кинокритиков, не исключено, что "Братья Супер Марио в кино" смогут как минимум опередить первую часть мультфильма Disney.
Топ-10 самых кассовых мультфильмов
- "Холодное сердце 2" — 1,453 млрд долларов
- "Холодное сердце" — 1,284 млрд долларов
- "Братья Супер Марио в кино" — 1,253 млрд долларов
- "Суперсемейка 2" — 1,242 млрд долларов
- "Миньоны" — 1,157 млрд долларов
- "История игрушек 4" — 1,073 млрд долларов
- "История игрушек 3" — 1,068 млрд долларов
- "Прячий Я 3" — 1,032 млрд долларов
- "В поисках Дори" — 1,025 млрд долларов
- "Зверополис" — 1,002 млрд долларов
О мультфильме
"Братья Супер Марио в кино" создан на основе сюжета одноименной игры. Впервые герои видеоигры появились на большом экране в 1993 году, но проект не имел успеха. Это была первая в мире попытка экранизации видеоигр. На сегодняшний день существует не менее 44 фильмов и мультфильмов, в основе сюжета которых — компьютерная или видеоигра. Еще 27 подобных проектов находятся в разработке.
Главного героя Марио озвучил звезда франшиз Крис Пратт ("Стражи Галактики" и "Мир Юрского периода"), а принцессу Пич — Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы"). В украинском дубляже зрители услышат голоса телеведущего Владимира Остапчука и актрисы Антонины Хижняк ("Поймать Кайдаша").
Напомним, ранее мы писали, что создатели "Мавки. Лесной песни" презентовали сборник оркестровой музыки из мультфильма. Также мы рассказывали, что в России предложили запретить эпизод "Грифинов" за оскорбление города Челябинска.