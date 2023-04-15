Мультфільм про Супер Маріо став найкасовішою адаптацією відеоігри в історії

Постер мультфільму "Брати Супер Маріо в кіно". Фото: universalpictures.com

Комп'ютерно-анімаційний пригодницький фентезійний комедійний фільм "Брати Супер Маріо в кіно", створений студією Illumination спільно з Nintendo, збирає повні кінозали по всьому світу. І це не могло позначитися на касові збори.

Про новий рекорд мультфільму пише видання Variety.

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Анімаційна стрічка вже заробила у світовому прокаті понад 500 млн доларів. "Брати Супер Маріо в кіно" став найкасовішою адаптацією відеоігри в історії. Мультфільм випередив стрічки "Варкрафт" та "Покемон. Детектив Пікачу".

До того ж "Брати Супер Маріо в кіно" став найкасовішим фільмом 2023 року у світовому прокаті. Йому вдалось випередити бойовик "Людина-мураха та Оса: Квантоманія".

Враховуючи, що виробничий бюджет становив близько 100 мільйонів доларів, фільм уже окупився. Головного героя Маріо озвучив зірка франшиз Кріс Пратт ("Вартові Галактики" та "Світ Юрського періоду"), а принцесу Піч — Аня Тейлор-Джой ("Хід королеви"). В українському дубляжі глядачі почують голоси телеведучого Володимира Остапчука та акторки Антоніни Хижняк ("Спіймати Кайдаша").

Нагадаємо, раніше ми писали, що вийшов перший тизер майбутнього серіалу про Гаррі Поттера. Також ми розповідали про трейлер нового фільму про Індіану Джонса за участі 80-річного голлівудського актора Тома Форда.