Творці "Мавки" презентували збірку оркестрової музики з мультфільму

Герої мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE

Українська анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня" стала найуспішнішим фільмом за показниками касових зборів в нашій країні за часи незалежності. І поки мультфільм показують у різних куточках світу, його творці презентували 49 треків оркестрової музики, які звучать у стрічці.

Про це повідомляється у соцмережах "Мавки. Лісової пісні".

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Спеціально для мультфільму інструментальні мелодії написав відомий італійський композитор Даріо Веро. Він використав українські музичні мотиви. Ці мелодії виконали учасники оркестру "Віртуози Києва".

"Також у мелодіях звучить винятковий голос Оксани Мухи та Лукашева сопілка у виконанні мультиінструменталіста Максима Бережнюка. Усе для того, аби якнайточніше передати звучання Всесвіту Мавки та його героїв. І тепер, раді представити цей альбом вам", — написали творці мультфільму.

Прослухати всі треки можна на різних музичних платформах за посиланням.

Альбом музики з мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Скриншот: YouTube Music

Нагадаємо, раніше ми писали, що мультфільм "Мавка. Лісова пісня" зібрав у Франції бокс-офіс більше, ніж в Україні. Також ми розповідали, що Артем Пивоваров та Христина Соловій презентували кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня".