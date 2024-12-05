Акторка Анастасія Пустовіт заявила про готовність піти на фронт

Акторка Анастасія Пустовіт. Фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer

Українська акторка Анастасія Пустовіт заговорила про свою готовність піти на фронт. Зірка "Перших ластівок" зізналася, що потроху готується до військової служби.

Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю Viva!.

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Під час повномасштабної війни акторка почала активно займатися волонтерством та допомагати нашим воїнам. Окрім того, на передовій воює і коханий Анастасії, тож вона з перших вуст знає усе, що відбувається на фронті.

Як зізналася Пустовіт, час від час вона також думає про те, аби долучитися до війська. Акторка вже навіть почала проходити певну підготовку.

"Такі думки є, я спілкуюся з військовими на цю тему, але це не означає, що я вже завтра готова піти. Потроху готуюсь, вчуся. Пройшла заняття з надання першої медичної допомоги. Скоро, сподіваюсь, у мене буде заняття з тактичної медицини, з одним із колишніх бійців, який зараз веде професійні курси", — розповіла Анастасія.

Анастасія Пустовіт. Фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer

Акторка зазначила, що наразі на фронті є чимало жінок. Однак, на думку Анастасії, наша країна поки що не готова до жіночої мобілізації. Тож перш ніж вирушити на передову, варто все детально обдумати.

"У нас дійсно велика кількість жінок воює, але армія не особливо готова до глобальної мобілізації саме жінок, на мою думку. І тут теж треба думати, обирати підрозділ, де можна бути дійсно корисною. Навряд з мене вийде класний боєць-штурмовик чи бойовий медик. Можливо, я б могла керувати дронами. А поки єдине, що я можу робити завдяки медійності — закривати потреби підрозділів", — сказала знаменитість.

Раніше стало відомо, що на передовій загинув відомий український музикант.

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