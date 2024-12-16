Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дмитро Дікусар повідомив про важку втрату на фронті arrow

Дмитро Дікусар повідомив про важку втрату на фронті

16 грудня 2024 15:23
Марія Покровська - Редактор
Дмитро Дікусар повідомив про загибель двох побратимів — фото
Дмитро Дікусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy
Марія Покровська - Редактор

Хореограф, а нині військовослужбовець Дмитро Дікусар повідомив про важку втрату на фронті. У боях під Куп'янському загинуло двоє побратимів танцюриста, з якими він потоваришував на початку повномасштабної війни.

Трагічною звісткою Дмитро поділився в Facebook, а також звернувся до шанувальників із важливим проханням.

Читайте також:

Дмитро Дікусар втратив двох побратимів на фронті

Бойові товариші хореографа, Віталій Заблоцький та Вадим Загризлий, віддали свої життя за батьківщину на Харківщині. 

Чоловіки познайомилися у військкоматі на початку війни. Попри те, що Дікусар та його товариші воювали на різних напрямках, вони продовжували підтримувати зв'язок та сподіватися на зустріч.

"На початку повномасштабної, після медкомісії в Ямпільскому військкоматі, нас зібрали в актовій залі. Там я і ще десяток хлопців чекали на відправку. Ми дивились один на одного і робили вигляд, що ми не нервуємо. Ніби ми вже багато разів їхали на війну, і невідомість нас зовсім не лякає. Саме там я зустрів Віталія і Вадима. По дорозі в невідомому напрямку ми познайомились і одразу стали як брати, підтримували один одного. Через тиждень наші шляхи розійшлись, але я встиг відчути їх світлі душі. Раз на 2 місяці ми робили перекличку і мріяли, як після перемоги будемо разом пити пиво на Хрещатику", — пригадав Дікусар.

Дмитро Дікусар з побратимами
Дмитро Дікусар з побратимами. Фото: facebook.com/dikusar

Однак у серпні цього року життя Вадима та Віталія обірвалося. Як зізнався Дмитро, для нього це важка втрата. Аби вшанувати пам'ять друзів, хореограф попросив підтримати петицію про посмертне присвоєння Віталію Заблоцькому та Вадимо Загризлому звання Героїв України.

"Вони обидва загинули в бою під Куп'янськом… в одній посадці, в один день. В такі моменти відчуваєш, що частина тебе теж помирає. Я не можу повернути їх до життя і повернути їх сім'ям, але можу попросити вас підписати петицію, якщо на те буде ваша ласка… Два з половиною роки ці козаки воювали, щоб інші жили. А ми піднімемо щити за всіх полеглих Героїв і продовжимо боротьбу", — написав Дікусар.

Раніше стало відомо, що у жахливій ДТП на Львівщині загинула донька відомої співачки.

Також ми писали, що на фронті загинув зірка фільму "Довбуш".

петиція українські зірки Дмитро Дікусар фронт загибель

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:38 Лубінець відреагував на знущання над бійцями у 211-й бригаді

17:36 До ПМР за 120 тисяч — на Одещині затримали десятьох туристів

17:23 Сніг і сильний вітер — синоптики попередили про негоду на завтра

17:22 В Україні знову подорожчали яйця — чому ціни коливаються

17:22 На Харківщині чоловік відмовився від трьох повісток — вирок суду

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:16 Заповідні землі Київщини повернули у власність громади

17:14 Хто може бути держслужбовцем в Україні

17:04 Теракт у Дніпрі — підозрюваному обрали запобіжний захід

17:03 Доступний делікатес — скільки коштує найдешевше сало в Україні

16:52 В Одесі подорожчала абонплата за воду — скільки будемо платити

17:38 Лубінець відреагував на знущання над бійцями у 211-й бригаді

17:36 До ПМР за 120 тисяч — на Одещині затримали десятьох туристів

17:23 Сніг і сильний вітер — синоптики попередили про негоду на завтра

17:22 В Україні знову подорожчали яйця — чому ціни коливаються

17:22 На Харківщині чоловік відмовився від трьох повісток — вирок суду

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:16 Заповідні землі Київщини повернули у власність громади

17:14 Хто може бути держслужбовцем в Україні

17:04 Теракт у Дніпрі — підозрюваному обрали запобіжний захід

17:03 Доступний делікатес — скільки коштує найдешевше сало в Україні

16:52 В Одесі подорожчала абонплата за воду — скільки будемо платити

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

Text

13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Text

12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

Text

08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

14 грудня 2024
Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК