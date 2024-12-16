Дмитро Дікусар повідомив про загибель двох побратимів — фото

Дмитро Дікусар. Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Хореограф, а нині військовослужбовець Дмитро Дікусар повідомив про важку втрату на фронті. У боях під Куп'янському загинуло двоє побратимів танцюриста, з якими він потоваришував на початку повномасштабної війни.

Трагічною звісткою Дмитро поділився в Facebook, а також звернувся до шанувальників із важливим проханням.

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Бойові товариші хореографа, Віталій Заблоцький та Вадим Загризлий, віддали свої життя за батьківщину на Харківщині.

Чоловіки познайомилися у військкоматі на початку війни. Попри те, що Дікусар та його товариші воювали на різних напрямках, вони продовжували підтримувати зв'язок та сподіватися на зустріч.

"На початку повномасштабної, після медкомісії в Ямпільскому військкоматі, нас зібрали в актовій залі. Там я і ще десяток хлопців чекали на відправку. Ми дивились один на одного і робили вигляд, що ми не нервуємо. Ніби ми вже багато разів їхали на війну, і невідомість нас зовсім не лякає. Саме там я зустрів Віталія і Вадима. По дорозі в невідомому напрямку ми познайомились і одразу стали як брати, підтримували один одного. Через тиждень наші шляхи розійшлись, але я встиг відчути їх світлі душі. Раз на 2 місяці ми робили перекличку і мріяли, як після перемоги будемо разом пити пиво на Хрещатику", — пригадав Дікусар.

Дмитро Дікусар з побратимами. Фото: facebook.com/dikusar

Однак у серпні цього року життя Вадима та Віталія обірвалося. Як зізнався Дмитро, для нього це важка втрата. Аби вшанувати пам'ять друзів, хореограф попросив підтримати петицію про посмертне присвоєння Віталію Заблоцькому та Вадимо Загризлому звання Героїв України.

"Вони обидва загинули в бою під Куп'янськом… в одній посадці, в один день. В такі моменти відчуваєш, що частина тебе теж помирає. Я не можу повернути їх до життя і повернути їх сім'ям, але можу попросити вас підписати петицію, якщо на те буде ваша ласка… Два з половиною роки ці козаки воювали, щоб інші жили. А ми піднімемо щити за всіх полеглих Героїв і продовжимо боротьбу", — написав Дікусар.

Раніше стало відомо, що у жахливій ДТП на Львівщині загинула донька відомої співачки.

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