Александра Положинского уволили с радио Минобороны - подробности

Александр Положинский. Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Экс-лидер группы "Тартак", а ныне военнослужащий Александр Положинский неожиданно объявил о завершении работы на радиостанции Министерства обороны Украины "Армия FM". Долгое время музыкант был ведущим программы "Вечерний По".

Об этом певец сообщил на своей странице в Facebook.

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В соцсети Положинский поделился фото, сделанным в студии, и написал, что провел свой последний радиоэфир.

"Начал прощальный выпуск программы "Вечерний По" на Армия FM", — написал певец.

Александр Положинский в студии "Армия FM". Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Такая новость смутила многих поклонников программы музыканта. В комментариях под фото пользователи поинтересовались у Положинского, что послужило причиной завершения проекта.

Однако певец не стал раскрывать все подробности, а лишь отметил, что "пришло время". Своих планов на будущее музыкант-воин пока тоже не строит.

"Что дальше пока неизвестно", — ответил на один из комментариев Положинский.

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