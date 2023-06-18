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На аукціон виставили перший демозапис одного з найуспішніших артистів світу

18 червня 2023 18:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
На аукціон виставили перший демозапис одного з найуспішніших артистів світу
Американський співак та композитор Прінс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Перший демозапис легендарного американського співака та композитора Прінса, який помер 2016 року, виставили на аукціон в Бостоні (США), Саме цей запис поклав початок успішній кар’єрі артиста, який отримав сім "Ґреммі", шість American Music Awards, чотири MTV Video Music Award, "Оскар" та "Золотий глобус". 

Про це повідомляє видання CNN.

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Зірковий аукціон Прінса

Демо, в оригінальній упаковці, записане  1976 року, є частиною аукціону Marvels of Modern Music, який закінчується в четвер. Воно містить неопубліковані версії пісень Just As Long as We’re Together і My Love is Forever, а також ніколи не видавану Jelly Jam.

Принцу було всього 18 років, коли він записав треки. Усі вони були написані, заспівані, аранжовані та зіграні ним у Sound 80 Studios у Міннеаполісі.

Музичний артефакт був виявлений колишнім виконавчим віцепрезидентом і генеральним менеджером Warner Bros. Records Джеффом Голдом. Демо зберігалось на горищі одного з працівників музичної індустрії.

Перше демо Прінса. Фото: CNN
Допис до першого демо Прінса. Фото: CNN

Кілька інших речей Прінса також продаються на аукціоні. Серед них мереживна рукавичка, яку він носив на сцені під час туру Purple Rain, і запечатаний перший тираж The Black Album.

Раніше виставлені на аукціон речі Прінса були продані за чималі гроші. Так, наприклад, оригінальний текст його пісні Nothing Compares 2 U пішов з молотка за 150 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сукню принцеси Леї із "Зоряних воєн" продадуть за мільйон доларів. Також ми розповідали, що у чернетках Фредді Мерк'юрі знайшли першу версію назви його легендарного хіта.

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