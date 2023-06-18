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На аукцион выставили первую демозапись одного из самых успешных артистов мира

18 июня 2023 18:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
На аукцион выставили первую демозапись одного из самых успешных артистов мира
Американский певец и композитор Принс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Первую демозапись легендарного американского певца и умершего в 2016 году композитора Принса выставили на аукцион в Бостоне (США). Именно эта запись положила начало успешной карьере артиста, получившего семь "Грэмми", шесть American Music Awards, четыре MTV Video Music, "Оскар" и "Золотой глобус".

Об этом сообщает издание CNN.

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Звездный аукцион Принса

Демо в оригинальной упаковке, записанное в 1976 году, является частью аукциона Marvels of Modern Music, который заканчивается в четверг. Оно содержит неопубликованные версии песен Just As Long as We're Together и My Love is Forever, а также никогда не издаваемое Jelly Jam.

Принцу было всего 18 лет, когда он записал треки. Все они были написаны, спеты, аранжированы и сыграны им в Sound 80 Studios в Миннеаполисе.

Музыкальный артефакт был обнаружен бывшим исполнительным вице-президентом и генеральным менеджером Warner Bros. Records Джеффом Голдом. Демо хранилось на чердаке одного из работников музыкальной индустрии.

Первое демо Принса. Фото: CNN
Приписание к первому демо Принса. Фото: CNN

Несколько других вещей Принса также продаются на аукционе. Среди них кружевная перчатка, которую он носил на сцене во время тура Purple Rain, и запечатанный первый тираж The Black Album.

Ранее выставляемые на аукцион вещи Принса были проданы за немалые деньги. Так, например, оригинальный текст его песни Nothing Compares 2U ушел с молотка за 150 тысяч долларов.

Напомним, ранее мы писали, что платье принцессы Леи из "Звездных войн" продадут за миллион долларов. Также мы рассказывали, что в черновиках Фредди Меркьюри нашли первую версию названия его легендарного хита.

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