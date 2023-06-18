На аукцион выставили первую демозапись одного из самых успешных артистов мира
Первую демозапись легендарного американского певца и умершего в 2016 году композитора Принса выставили на аукцион в Бостоне (США). Именно эта запись положила начало успешной карьере артиста, получившего семь "Грэмми", шесть American Music Awards, четыре MTV Video Music, "Оскар" и "Золотой глобус".
Об этом сообщает издание CNN.
Звездный аукцион Принса
Демо в оригинальной упаковке, записанное в 1976 году, является частью аукциона Marvels of Modern Music, который заканчивается в четверг. Оно содержит неопубликованные версии песен Just As Long as We're Together и My Love is Forever, а также никогда не издаваемое Jelly Jam.
Принцу было всего 18 лет, когда он записал треки. Все они были написаны, спеты, аранжированы и сыграны им в Sound 80 Studios в Миннеаполисе.
Музыкальный артефакт был обнаружен бывшим исполнительным вице-президентом и генеральным менеджером Warner Bros. Records Джеффом Голдом. Демо хранилось на чердаке одного из работников музыкальной индустрии.
Несколько других вещей Принса также продаются на аукционе. Среди них кружевная перчатка, которую он носил на сцене во время тура Purple Rain, и запечатанный первый тираж The Black Album.
Ранее выставляемые на аукцион вещи Принса были проданы за немалые деньги. Так, например, оригинальный текст его песни Nothing Compares 2U ушел с молотка за 150 тысяч долларов.
Напомним, ранее мы писали, что платье принцессы Леи из "Звездных войн" продадут за миллион долларов. Также мы рассказывали, что в черновиках Фредди Меркьюри нашли первую версию названия его легендарного хита.