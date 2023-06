На аукцион выставили первую демозапись одного из самых успешных артистов мира

Американский певец и композитор Принс. Фото: Google

Первую демозапись легендарного американского певца и умершего в 2016 году композитора Принса выставили на аукцион в Бостоне (США). Именно эта запись положила начало успешной карьере артиста, получившего семь "Грэмми", шесть American Music Awards, четыре MTV Video Music, "Оскар" и "Золотой глобус".

Об этом сообщает издание CNN.

Звездный аукцион Принса

Демо в оригинальной упаковке, записанное в 1976 году, является частью аукциона Marvels of Modern Music, который заканчивается в четверг. Оно содержит неопубликованные версии песен Just As Long as We're Together и My Love is Forever, а также никогда не издаваемое Jelly Jam.

Принцу было всего 18 лет, когда он записал треки. Все они были написаны, спеты, аранжированы и сыграны им в Sound 80 Studios в Миннеаполисе.

Музыкальный артефакт был обнаружен бывшим исполнительным вице-президентом и генеральным менеджером Warner Bros. Records Джеффом Голдом. Демо хранилось на чердаке одного из работников музыкальной индустрии.

Первое демо Принса. Фото: CNN

Приписание к первому демо Принса. Фото: CNN

Несколько других вещей Принса также продаются на аукционе. Среди них кружевная перчатка, которую он носил на сцене во время тура Purple Rain, и запечатанный первый тираж The Black Album.

Ранее выставляемые на аукцион вещи Принса были проданы за немалые деньги. Так, например, оригинальный текст его песни Nothing Compares 2U ушел с молотка за 150 тысяч долларов.

