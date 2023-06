У чернетках Фредді Мерк'юрі знайшли першу версію назви його легендарного хіта

Фредді Мерк’юрі. Фото: instagram.com/freddiemercury

Співак Фредді Мерк’юрі планував назвати свій хіт "Bohemian Rhapsody" дещо інакше. Про це свідчить ніколи раніше не бачена чернетка пісні групи "Queen".

Про це пише CNN.

Читайте також:

Серед 1,500 предметів, виставлених на аукціон, є і текст відомої його пісні, яку співак хотів назвати "Mongolian Rhapsody". Це стало відомо після появи 15-сторінок текстів, вокальних ліній і гармоній, написаних співаком від руки у 1975 році.

У верхній частині вступної сторінки Мерк’юрі викреслив слово "монгольська" перед тим, як замінити його відомим тепер "богемська". Чернетки тексту розкривають інші ідеї, які, здавалося б, були залишені або перероблені, включно з альтернативними рядками, такими як "Time for good-byes now, is this reality" ("Тепер час для прощань, це реальність").

В іншому місці незнайома версія тексту, що починається "Mama, just killed a man" ("Мамо, (я) щойно вбив людину"), співак написав: "Mama, there’s a war began; I’ve got to leave tonight" ("Мамо, почалася війна; Я маю йти сьогодні ввечері").

Інша сторінка містить багато слів і фраз, деякі з яких з’явилися у фінальній пісні, зокрема "Galileo", "Bismillah" і "Fandango".

Текст відомого хіта Bohemian Rhapsody. Фото: Reuters

За всі лоти аукціону, планують отримати від $995 тисяч до $1.5 мільйона. Крім текстів пісень на продаж виставлені картини та посуд співака, який тривалий час зберігав у себе його друг.

Гітарист Queen Брайян Мей пригадав, як Фредді Мерк’юрі розповів йому про пісню.

"Ти ніколи не знав, чи жартує він, чи серйозно. Але це було серйозно. Про що Bohemian Rhapsody? Я не думаю, що ми коли-небудь дізнаємося. Якби знав, я б нікому не сказав, тому що я нікому не кажу навіть про що мої пісні. Ненавиджу робити це. Думаю, їх це руйнує", — поділився музикант.

Аукціон пройде у Лондоні у вересні, на день народження Фредді Мерк’юрі.

Написані від руки чернетки пісень Queen Don’t Stop Me Now, Somebody to Love, We Are the Champions оцінили у $373 тисяч.

Нагадаємо, переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2023 співачка Лорін стала єдиною учасницею, яка відмовилася підписати український прапор, який планують продати на аукціоні задля допомоги Україні.

Раніше прихильники серіалу "Зоряні війни" мали можливість придбати реквізит зі знімального майданчику улюбленої франшизи. Але ціна за легендарні предмети немаленька.