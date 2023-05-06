На фронті загинув наречений доньки українського режисера Саніна
Кривава війна, яку розв’язав терористичний режим Кремля, продовжує забирати життя найкращих синів та доньок України. На фронті гинуть й громадяни інших країн, які відстоюють територіальну цілісність України. Горе прийшло в родину режисера Олеся Саніна. На фронті загинув наречений його доньки Іванни, американець Крістофер Джеймс Кемпбелл.
Сумну новину режисер повідомив у своєму Facebook.
Про захисника України
Крістофер був ветераном з великим досвідом військової служби, прослужив п'ять років в Іраку та Кувейті. З початком бойових дій в Україні він воював проти російських окупантів спочатку в складі спецпідрозділу "Азов", а потім в Іноземному легіоні.
Американцю було лише 27 років. Він загинув в боях під Бахмутом 6 квітня цього року. А похорон пройшов лише напередодні.
"Його досвід та відданість справі були безцінними для побратимів. Окрім служби в армії, Кріс також долучився до волонтерського руху в Україні. Він був членом "Вільних", допомагав та ділився досвідом. Кріс був відомий своєю хоробрістю, рішучістю, непохитними принципами і цінностями, а головне — він мав добре серце", — написав режисер.
За останнім бажанням воїна, Крістофер був похований в Україні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Ірина Федишин показала останнє відео брата, який загинув під Соледаром. Також ми розповідали, що від поранення на фронті помер режисер і сценарист Андрій Максименко.