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На фронті загинув наречений доньки українського режисера Саніна

6 травня 2023 15:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
На фронті загинув наречений доньки українського режисера Саніна
Похорон Крістофера Джеймса Кемпбелла. Фото: Facebook/OlesSanin
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Кривава війна, яку розв’язав терористичний режим Кремля,  продовжує забирати життя найкращих синів та доньок України. На фронті гинуть й громадяни інших країн, які відстоюють територіальну цілісність України. Горе прийшло в родину режисера Олеся Саніна. На фронті загинув наречений його доньки Іванни, американець Крістофер Джеймс Кемпбелл.

Сумну новину режисер повідомив у своєму Facebook.

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Про захисника України

Крістофер був ветераном з великим досвідом військової служби, прослужив п'ять років в Іраку та Кувейті. З початком бойових дій в Україні він воював проти російських окупантів спочатку в складі спецпідрозділу "Азов", а потім в Іноземному легіоні.

Американцю було лише 27 років. Він загинув в боях під Бахмутом 6 квітня цього року. А похорон пройшов лише напередодні.

"Його досвід та відданість справі були безцінними для побратимів. Окрім служби в армії, Кріс також долучився до волонтерського руху в Україні. Він був членом "Вільних", допомагав та ділився досвідом. Кріс був відомий своєю хоробрістю, рішучістю, непохитними принципами і цінностями, а головне — він мав добре серце", — написав режисер.

За останнім бажанням воїна, Крістофер був похований в Україні. 

Захисник України Крістофер Джеймс Кемпбелл. Фото: Facebook/OlesSanin
Наречена захисника України Крістофера Джеймса Кемпбелла на його похороні. Фото: Facebook/OlesSanin

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Ірина Федишин показала останнє відео брата, який загинув під Соледаром. Також ми розповідали, що від поранення на фронті помер режисер і сценарист Андрій Максименко.

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