Не вийшов з коми: від поранення на фронті помер режисер і сценарист Андрій Максименко
Кривава війна, яку розв’язала в нашій країні політики Кремля, продовжує забирати життя кращих синів та доньок України. Після поранення на фронті в столичній лікарні помер режисер і сценарист Андрій Максименко.
Про це повідомляється на сторінці Героя України у Facebook.
Подробиці смерті захисника України
Зірковий боєць добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва з позивним Режисер отримав осколкове поранення в ліву частину обличчя 20 квітня. Андрій був доставлений до Києва, у лікарні Мечникова йому зробили операцію. Після неї Максименко перебував у медикаментозній комі. На жаль, лікарям не вдалося врятувати життя захисника України.
"Він з давніх часів був людиною, яка рухала українську ідею та самобутність у творчості та в головах людей. І ніколи не лишався осторонь… Ні 2014-го, ні зараз. Низький тобі уклін", — написала колега Андрія на його сторінці.
В захисника України залишилось двоє дітей від його громадянської дружини Анастасії Баши.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Ірина Федишин показала останнє відео брата, який загинув під Соледаром. Також ми розповідали, що під завалами багатоповерхівки в Умані знайшли неповнолітніх учнів матері шоумена Володимира Остапчука.