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Не вийшов з коми: від поранення на фронті помер режисер і сценарист Андрій Максименко

4 травня 2023 15:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Не вийшов з коми: від поранення на фронті помер режисер і сценарист Андрій Максименко
Режисер, сценарист, захисник України Андрій Максименко. Фото: Facebook/konstantin.konovalov.18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Кривава війна, яку розв’язала в нашій країні політики Кремля, продовжує забирати життя кращих синів та доньок України. Після поранення на фронті в столичній лікарні помер режисер і сценарист Андрій Максименко.

Про це повідомляється на сторінці Героя України у Facebook. 

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Зірковий боєць добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва з позивним Режисер отримав осколкове поранення в ліву частину обличчя 20 квітня. Андрій був доставлений до Києва, у лікарні Мечникова йому зробили операцію. Після неї Максименко перебував у медикаментозній комі. На жаль, лікарям не вдалося врятувати життя захисника України.

"Він з давніх часів був людиною, яка рухала українську ідею та самобутність у творчості та в головах людей. І ніколи не лишався осторонь… Ні 2014-го, ні зараз. Низький тобі уклін", — написала колега Андрія на його сторінці. 

В захисника України залишилось двоє дітей від його громадянської дружини Анастасії Баши. 

Режисер, сценарист, захисник України Андрій Максименко. Фото: Facebook/AndrijMaksymenko

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