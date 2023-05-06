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На фронте погиб жених дочери украинского режиссера Санина

6 мая 2023 15:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
На фронте погиб жених дочери украинского режиссера Санина
Похороны Кристофера Джеймса Кэмпбелла. Фото: Facebook/OlesSanin
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Кровавая война, которую развязал террористический режим Кремля, продолжает забирать жизни лучших сыновей и дочерей Украины. На фронте гибнут и граждане других стран, которые отстаивают территориальную целостность Украины. Горе пришло и в семью режиссера Олеся Санина. На фронте погиб жених его дочери Иванны, американец Кристофер Джеймс Кэмпбелл.

Печальную новость режиссер сообщил в своем Facebook.

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О защитнике Украины

Кристофер был ветераном с большим опытом военной службы, прослужил пять лет в Ираке и Кувейте. С началом боевых действий в Украине он воевал против российских оккупантов сначала в составе спецподразделения "Азов", а затем в Иностранном легионе.

Американцу было всего 27 лет. Он погиб в боях под Бахмутом 6 апреля этого года. А похороны прошли только накануне.

"Его опыт и преданность делу были бесценны для собратьев. Кроме службы в армии, Крис также присоединился к волонтерскому движению в Украине. Он был членом "Вільних", помогал и делился опытом. Крис был известен своей храбростью, решительностью, непоколебимыми принципами и ценностями, а главное — у него было доброе сердце", — написал режиссер.

По последнему желанию воина, Кристофер был похоронен в Украине.

Защитник Украины Кристофер Джеймс Кэмпбелл. Фото: Facebook/OlesSanin
Невеста защитника Украины Кристофера Джеймса Кэмпбелла на его похоронах. Фото: Facebook/OlesSanin

Напомним, ранее мы писали, что певица Ирина Федишин показала последнее видео брата, который погиб под Соледаром. Также мы рассказывали, что от ранения на фронте скончался режиссер и сценарист Андрей Максименко.

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