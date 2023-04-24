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Ірина Федишин показала останнє відео брата, який загинув під Соледаром

24 квітня 2023 11:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ірина Федишин показала останнє відео брата, який загинув під Соледаром
Співачка Ірина Федишин. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В лютому цього року на фронті загинув двоюрідний брат співачки Ірини Федишин, захисник України Роман Климкович. В неділю, 23 квітня, йому мало б виповнитися 34 роки. 

У своєму Instagram Ірина оприлюднила останнє відео при житті, на якому присутній Роман. 

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Подробиці 

Федишин написала чуттєвий допис, в якому не тільки показала відео, але й зазначила, що й досі не може змиритися з загибеллю двоюрідного брата та сумує за ним. 

"Ти наш Ангел! Наш Герой… Останнє відео, яке скинули побратими, коли ти збирався з хлопцями в той бій. Ти йдеш, і, навіть, тут, як завжди — посміхаєшся", — написала Ірина. 

В коментарях пам'ять захисника України вшанували підписники Федишин. 

  • Не можливо дивитись без сліз. Серце розривається, вічна пам'ять Герою та всім загиблим. Не забудемо ніколи, не пробачимо, щирі співчуття вашій родині
  • Вічна пам'ять, щиро дякую за такого героя. Лише шкода, що такою високою ціною
  • Вічна пам’ять! Дякую герою! Мої щирі співчуття і безмежна вдячність

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ірина Федишин виступила перед захисниками під Бахмутом. Також ми розповідали, що захисник Маріуполя задонатив велику суму на проєкт, амбасадоркою якого є співачка Оля Полякова.

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