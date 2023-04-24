Ірина Федишин показала останнє відео брата, який загинув під Соледаром
В лютому цього року на фронті загинув двоюрідний брат співачки Ірини Федишин, захисник України Роман Климкович. В неділю, 23 квітня, йому мало б виповнитися 34 роки.
У своєму Instagram Ірина оприлюднила останнє відео при житті, на якому присутній Роман.
Подробиці
Федишин написала чуттєвий допис, в якому не тільки показала відео, але й зазначила, що й досі не може змиритися з загибеллю двоюрідного брата та сумує за ним.
"Ти наш Ангел! Наш Герой… Останнє відео, яке скинули побратими, коли ти збирався з хлопцями в той бій. Ти йдеш, і, навіть, тут, як завжди — посміхаєшся", — написала Ірина.
В коментарях пам'ять захисника України вшанували підписники Федишин.
- Не можливо дивитись без сліз. Серце розривається, вічна пам'ять Герою та всім загиблим. Не забудемо ніколи, не пробачимо, щирі співчуття вашій родині
- Вічна пам'ять, щиро дякую за такого героя. Лише шкода, що такою високою ціною
- Вічна пам’ять! Дякую герою! Мої щирі співчуття і безмежна вдячність
Нагадаємо, раніше ми писали, що Ірина Федишин виступила перед захисниками під Бахмутом. Також ми розповідали, що захисник Маріуполя задонатив велику суму на проєкт, амбасадоркою якого є співачка Оля Полякова.