Ірина Федишин показала останнє відео брата, який загинув під Соледаром

Співачка Ірина Федишин. Фото: колаж Новини.LIVE

В лютому цього року на фронті загинув двоюрідний брат співачки Ірини Федишин, захисник України Роман Климкович. В неділю, 23 квітня, йому мало б виповнитися 34 роки.

У своєму Instagram Ірина оприлюднила останнє відео при житті, на якому присутній Роман.

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Федишин написала чуттєвий допис, в якому не тільки показала відео, але й зазначила, що й досі не може змиритися з загибеллю двоюрідного брата та сумує за ним.

"Ти наш Ангел! Наш Герой… Останнє відео, яке скинули побратими, коли ти збирався з хлопцями в той бій. Ти йдеш, і, навіть, тут, як завжди — посміхаєшся", — написала Ірина.

В коментарях пам'ять захисника України вшанували підписники Федишин.

Не можливо дивитись без сліз. Серце розривається, вічна пам'ять Герою та всім загиблим. Не забудемо ніколи, не пробачимо, щирі співчуття вашій родині

Вічна пам'ять, щиро дякую за такого героя. Лише шкода, що такою високою ціною

Вічна пам’ять! Дякую герою! Мої щирі співчуття і безмежна вдячність

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ірина Федишин виступила перед захисниками під Бахмутом. Також ми розповідали, що захисник Маріуполя задонатив велику суму на проєкт, амбасадоркою якого є співачка Оля Полякова.