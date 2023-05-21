На фронті загинув племінник Алли Мазур

Телеведуча Алла Мазур та захисник України Олександр Сірий. Фото: колаж Новини.LIVE

Повномасштабна війна, яку розв’язав кривавий диктаторський режим Путіна, продовжує забирати життя найкращих синів та доньок України. Горе прийшло в родину телеведучої Алли Мазур. На фронті загинув її племінник.

Про це телезірка повідомила у своїх соцмережах.

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16 травня у бою під Червонопопівкою на Луганщині загинув Олександр Сірий. 32-річний захисник України — син двоюрідної сестри Мазур, пані Ганни. За словами телеведучої, у мирному житті молодий чоловік зводив будинки, виготовляв дахи, допомагав людям створювати їхній новий щасливий світ і затишок.

"Двометровий красень, який завжди готовий був кинутися на допомогу… Він пішов виручати своїх і того дня: хоча мав уже йти на ротацію. "Але хлопцям треба помогти", — пояснював сестрі… З того бою він не повернувся. Саша не вважав себе героєм — але для нас він таким є. Бо кинувся виручати і підтримувати не тільки побратимів з 2-го батальйону 25-ї бригади ЗСУ. Він затулив собою нас усіх. Всю родину. І такі, як наш Саша — рятують нині всю Україну", — написала Мазур.

Телеведуча зазначила, що вона низько вклоняється своїй сестрі, що виховала гідного сина, справжнього відважного чоловіка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Алли Мазур помер батько. Також ми розповідали, що співачка Ірина Федишин показала останнє відео брата, який загинув під Соледаром.