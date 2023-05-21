На фронте погиб племянник Аллы Мазур

Телеведущая Алла Мазур и защитник Украины, Александр Серый. Фото: коллаж Новини.LIVE

Полномасштабная война, развязанная кровавым диктаторским режимом Путина, продолжает забирать жизни лучших сыновей и дочерей Украины. Горе пришло в семью телеведущей Аллы Мазур. На фронте погиб ее племянник.

Об этом телезвезда сообщила в своих соцсетях.

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16 мая в бою под Краснопоповкой в Луганской области погиб Александр Серый. 32-летний защитник Украины — сын двоюродной сестры Мазур, Анны. По словам телеведущей, в мирной жизни молодой человек возводил дома, производил крыши, помогал людям создавать их новый счастливый мир и уют.

"Двухметровый красавец, который всегда готов был броситься на помощь... Он пошел выручать своих и в тот день: хотя должен был уже идти на ротацию. "Но парням надо помочь", — объяснял сестре... С того боя он не вернулся. Саша не считал себя героем — но для нас он таков. Потому что бросился выручать и поддерживать не только побратимов из 2-го батальона 25-й бригады ВСУ. Он закрыл собой всех нас. Всю семью. И такие, как наш Саша — спасают сейчас всю Украину", — написала Мазур.

Телеведущая отметила, что она низко кланяется своей сестре, воспитавшей достойного сына, настоящего отважного мужчину.

Напомним, ранее мы писали, что у Аллы Мазур умер отец. Также мы рассказывали, что певица Ирина Федишин показала последнее видео брата, погибшего под Соледаром.