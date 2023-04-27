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На Каннський фестиваль поїде український фільм про Київ

27 квітня 2023 03:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Каннський фестиваль поїде український фільм про Київ
Кадр з фільму "Як це було". Фото: скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На Каннський фестиваль поїде фільм українського режисера Анастасії Солоневич та польського режисера Дам'яна Коцура.

Для головного конкурсу короткометражних фільмів було відібрано короткометражну роботу "Як це було" (As it was).

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Про це повідомила Анастасія Солоневич на своїй сторінці у Facebook.

Фільм показує події у Києві взимку 2023 року. Головна героїня Лера прожила майже рік у Берліні та вирішила повернутися додому, вперше після початку російського вторгнення.

Кадр з фільму "Як це було".

У Києві вона їде додому та не знаходить там маму, а потім дівчина на вулиці зустрічає свого друга Кирила, з яким проводить цілий день — як колись до війни.

Кадр з фільму "Як це було".

Як зазначає Солоневич, її головна героїня Лера зіграла її власний досвід, а також досвід багатьох українців, які виїхали з дому та повернулися вперше після початку війни.

Над фільмом працювали лише 5 осіб знімальної групи. Головні ролі зіграли Валерія Березовська та Кирило Земляний.

Зауважимо, 76 Канський фестиваль триватиме з 16 по 27 травня 2023 року. На конкурс короткометражних фільмів було відібрано ще 11 робіт із 12 країн світу.

Переможців оголосять 27 травня 2023 року.

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