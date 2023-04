На Каннский фестиваль поедет украинский фильм о Киеве

Кадр из фильма "Как это было". Фото: скриншот

На Каннский фестиваль поедет фильм украинского режиссера Анастасии Солоневич и польского режиссера Дамьяна Коцура.

Для главного конкурса короткометражных фильмов была отобрана короткометражная работа "Как это было" (As it was).

Об этом сообщила Анастасия Солоневич на своей странице в Facebook.

Фильм показывает события в Киеве зимой 2023 года. Главная героиня Лера прожила почти год в Берлине и решила вернуться домой, впервые после начала российского вторжения.

В Киеве она едет домой и не находит там маму, а потом девушка на улице встречает своего друга Кирилла, с которым проводит целый день, как когда-то до войны.

Как отмечает Солоневич, ее главная героиня Лера сыграла ее собственный опыт, а также опыт многих украинцев, уехавших из дома и вернувшихся впервые после начала войны.

Над фильмом работали всего 5 человек съемочной группы. Главные роли сыграли Валерия Березовская и Кирилл Земляной.

Отметим, 76 Каннский фестиваль продлится с 16 по 27 мая 2023 года. На конкурс короткометражных фильмов было отобрано еще 11 работ из 12 стран мира.

Победителей объявят 27 мая 2023 года.

