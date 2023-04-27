Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow На Каннский фестиваль поедет украинский фильм о Киеве arrow

На Каннский фестиваль поедет украинский фильм о Киеве

27 апреля 2023 03:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Каннский фестиваль поедет украинский фильм о Киеве
Кадр из фильма "Как это было". Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На Каннский фестиваль поедет фильм украинского режиссера Анастасии Солоневич и польского режиссера Дамьяна Коцура.

Для главного конкурса короткометражных фильмов была отобрана короткометражная работа "Как это было" (As it was).

Читайте также:

Об этом сообщила Анастасия Солоневич на своей странице в Facebook.

Фильм показывает события в Киеве зимой 2023 года. Главная героиня Лера прожила почти год в Берлине и решила вернуться домой, впервые после начала российского вторжения.

Кадр из фильма "Как это было".

В Киеве она едет домой и не находит там маму, а потом девушка на улице встречает своего друга Кирилла, с которым проводит целый день, как когда-то до войны.

Кадр из фильма "Как это было".

Как отмечает Солоневич, ее главная героиня Лера сыграла ее собственный опыт, а также опыт многих украинцев, уехавших из дома и вернувшихся впервые после начала войны.

Над фильмом работали всего 5 человек съемочной группы. Главные роли сыграли Валерия Березовская и Кирилл Земляной.

Отметим, 76 Каннский фестиваль продлится с 16 по 27 мая 2023 года. На конкурс короткометражных фильмов было отобрано еще 11 работ из 12 стран мира.

Победителей объявят 27 мая 2023 года.

Напомним, Могилевская собирается снимать клип "Берегиня". Ее менеджмент направляет разным компаниям предложение о сотрудничестве. Несколько секунд в видео обойдется потенциальным покупателям в три тысячи долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас