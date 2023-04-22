Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка серіалу "Усі жінки — відьми" Догерті розлучається з чоловіком після 11 років шлюбу arrow

Зірка серіалу "Усі жінки — відьми" Догерті розлучається з чоловіком після 11 років шлюбу

22 квітня 2023 08:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка серіалу "Усі жінки — відьми" Догерті розлучається з чоловіком після 11 років шлюбу
Американська акторка Шеннен Догерті з колишнім чоловіком. Фото: CHARLEY GALLAY/WIREIMAGE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка останнім часом не з’являється на кіно- та телеекранах, розлучається зі своїм чоловіком. В шлюбі з фотографом Куртом Ісваренко кінозірка була понад 11 років. 

Про це повідомляє видання TMZ.

Читайте також:

Подробиці розлучення 

Згідно з документом про розлучення, який отримав таблоїд, зіркова пара перестала жити разом ще в січні. Догерті просить виплати подружніх аліментів і просить, щоб вони не присуджувалися її чоловікові-фотографу. У пари немає спільних дітей.

"Єдині люди, які заслуговують бути у вашому житті, це ті, хто ставиться до вас з любов’ю, добротою та цілковитою повагою", — загадково написала у своїх соцмережах 52-річна Шеннен. 

Шлюб з Ісварієнко став для Догерті третім. Вони одружилися в жовтні 2011 року. Курт підтримував кінозірку, коли та боролась з онкологією. За рік до весілля з Ісварієнко, Догерті зізналася, що планує ставитися до третього шлюбу відповідальніше. 

"Шлюб для мене — це таке гігантське зобов’язання, що я більше не буду поводитися легковажно. Я вивчила свій урок", — заявляла тоді акторка.

Акторка Шеннен Догерті з колишнім чоловіком. Скриншот: Instagram/theshando

Попередні шлюби

Перший чоловік Шеннен — музикант Ешлі Гемілтон. Вони були одружені з вересня 1993 по квітень 1994 року, а потім подали на розлучення. Другим чоловіком акторки став продюсер Рік Саломон. Їхній семимісячний шлюб було анульовано 2003 року. В кінозірки не має дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що репер Потап вперше розгорнуто прокоментував чутки про розлучення з Настею Каменських. Також ми розповідали, що зірки серіалу "Усі жінки відьми" об'єдналися на світському заході: хто з акторок не прийшов.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB