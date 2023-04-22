Зірка серіалу "Усі жінки — відьми" Догерті розлучається з чоловіком після 11 років шлюбу

Американська акторка Шеннен Догерті з колишнім чоловіком. Фото: CHARLEY GALLAY/WIREIMAGE

Голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка останнім часом не з’являється на кіно- та телеекранах, розлучається зі своїм чоловіком. В шлюбі з фотографом Куртом Ісваренко кінозірка була понад 11 років.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Подробиці розлучення

Згідно з документом про розлучення, який отримав таблоїд, зіркова пара перестала жити разом ще в січні. Догерті просить виплати подружніх аліментів і просить, щоб вони не присуджувалися її чоловікові-фотографу. У пари немає спільних дітей.

"Єдині люди, які заслуговують бути у вашому житті, це ті, хто ставиться до вас з любов’ю, добротою та цілковитою повагою", — загадково написала у своїх соцмережах 52-річна Шеннен.

Шлюб з Ісварієнко став для Догерті третім. Вони одружилися в жовтні 2011 року. Курт підтримував кінозірку, коли та боролась з онкологією. За рік до весілля з Ісварієнко, Догерті зізналася, що планує ставитися до третього шлюбу відповідальніше.

"Шлюб для мене — це таке гігантське зобов’язання, що я більше не буду поводитися легковажно. Я вивчила свій урок", — заявляла тоді акторка.

Акторка Шеннен Догерті з колишнім чоловіком. Скриншот: Instagram/theshando

Попередні шлюби

Перший чоловік Шеннен — музикант Ешлі Гемілтон. Вони були одружені з вересня 1993 по квітень 1994 року, а потім подали на розлучення. Другим чоловіком акторки став продюсер Рік Саломон. Їхній семимісячний шлюб було анульовано 2003 року. В кінозірки не має дітей.

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