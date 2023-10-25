Шер у свої 77 пофарбувалася у блонд і відкрила магазинчик морозива

Співачка Шер на відкритті свого фургончика з морозивом. Фото: BACKGRID

77-річна співачка Шер не перестає дивувати. Днями вона презентувала власний бренд морозива, а на заході зʼявилася блондинкою у малиновому жакеті.

Фото із заходу опублікували у Daily Mail.

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Порівняли з Барбі

У Лос-Анджелісі відбулося відкриття першого вагончику з морозивом бренду співачки — "Шерлато". Ще пʼять років тому у зірки зʼявилася така ідея, і лише зараз вона змогла реалізувати її.

На відкритті фургончика з морозивом, яке відбувалося на пірсі Санта Моніка, Шер зʼявилася у стильних джинсах-кльош, яскравому малиновому жакеті, її зазвичай чорне волосся було пофарбоване у платиновий блонд. Прихильники зауважили, що вона дійсно схожа на Барбі.

Співачка Шер на відкритті свого фургончика з морозивом. Фото: BACKGRID

Співачка Шер на відкритті свого фургончика з морозивом. Фото: BACKGRID

77-річна співачка не лише має молодий вигляд, а і почувається набагато молодшою, адже зустрічається з на 40 років молодшим за неї продюсером Александром Едвардсом.

І хоча зазвичай 37-річний бойфренд супроводжує Шер на всіх заходах, цього разу його не помітили.

Проте зірка була у діамантовій каблучці, яку коханий подарував їй наприкінці минулого року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шер розкрила секрет своєї молодості.

Також ми повідомляли, що 77-річна Шер відкриває солодкий бізнес.