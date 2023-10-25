Шер у свої 77 пофарбувалася у блонд і відкрила магазинчик морозива
77-річна співачка Шер не перестає дивувати. Днями вона презентувала власний бренд морозива, а на заході зʼявилася блондинкою у малиновому жакеті.
Фото із заходу опублікували у Daily Mail.
Порівняли з Барбі
У Лос-Анджелісі відбулося відкриття першого вагончику з морозивом бренду співачки — "Шерлато". Ще пʼять років тому у зірки зʼявилася така ідея, і лише зараз вона змогла реалізувати її.
На відкритті фургончика з морозивом, яке відбувалося на пірсі Санта Моніка, Шер зʼявилася у стильних джинсах-кльош, яскравому малиновому жакеті, її зазвичай чорне волосся було пофарбоване у платиновий блонд. Прихильники зауважили, що вона дійсно схожа на Барбі.
77-річна співачка не лише має молодий вигляд, а і почувається набагато молодшою, адже зустрічається з на 40 років молодшим за неї продюсером Александром Едвардсом.
І хоча зазвичай 37-річний бойфренд супроводжує Шер на всіх заходах, цього разу його не помітили.
Проте зірка була у діамантовій каблучці, яку коханий подарував їй наприкінці минулого року.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Шер розкрила секрет своєї молодості.
Також ми повідомляли, що 77-річна Шер відкриває солодкий бізнес.
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