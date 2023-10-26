На Ким Кардашьян напало животное известного дизайнера

Американская светская львица, бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: Instagram/kimkardashian

Американская светская львица, бизнесвумен Ким Кардашьян в новом эпизоде реалити-шоу на платформе Hulu рассказала, как на нее напала кошка покойного немецко-французского модельера Карла Лагерфельда, Шупетт.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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43-летняя звезда рассказала, что она очень хотела взять кошку на Met Gala, который был посвящен именно Лагерфельду. Перед тем, как появиться с Шупеттом на мероприятии, Ким решила познакомиться с ней во время поездки с детьми в Париж.

"Мы с сыновьями приехали в Париж, чтобы увидеть игру "Пари Сен-Жермен", и пока была там, у меня небольшая встреча с Шупеттом, кошкой Карла Лагерфельда, потому что она должна была сопровождать меня на Met Gala. Я решила провести с ней немного времени, узнать ее и посмотреть, есть ли у нас контакт", — рассказала старшая сестричка Кардашьян.

Ким Кардашьян и Шупетт. Фото: Google

Однако контакта не сложилось. Каждый раз, когда Ким пыталась погладить Шупетт, шипела и даже напала на нее. После подобных выходок пушистой, чье состояние кстати составляет 13 млн долларов, Кардашьян передумала брать ту на бал.

"Думаю, есть много факторов, которые могут вызвать ее негативную реакцию, особенно камеры и люди. Даже если она боится камер, а не меня, я не знаю, справедливо ли это по отношению к Шупетт. Поэтому я очень быстро поняла, что, с Шупетт мы не ровня. Я решила, что не приду с ней на Met Gala", — подытожила Ким.

О звездной кошке

Бирманская кошка Шупетт родилась 15 августа 2011 года и сначала принадлежала французскому манекенщику Батисту Джабикони. Он получил котенка на свой день рождения от друзей и назвал в честь распространенного французского прозвища для милых девочек. Однажды Джабикони попросил Лагерфельда посидеть с Шупеттом во время своего отпуска. Дизайнер сначала сопротивлялся, но вскоре был очарован кошкой.

"Я понял, что Шупетт принесла Карлу огромную радость", — сказал Джабикони в интервью The Times.

Поэтому он решил разрешить Лагерфельду оставить котенка себе. В этом году Институт костюма решил отдать честь и память легендарным работам Карла, скончавшегося в 2019 году в возрасте 85 лет.

Один из выпусков американского Vogue также был посвящен бывшему креативному директору модных домов Chanel и Fendi. В фотосессии для номера появилась и Шупетт, позировавшая на руках модели Наоми Кэмпбелл.

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