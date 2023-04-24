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"На кістках кар'єри не зробиш": українці засудили Тіну Кароль за її минуле

24 квітня 2023 11:04
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Тіна Кароль показала себе у незвичному образі – співачка здивувала публіку
Українська співачка Тіна Кароль на інтерв'ю каналу ТСН. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Популярна українська співачка, акторка та телеведуча, народна артистка України Тіна Кароль здивувала публіку своїми новими фотографіями. Відома артистка показала себе у відвертому вигляді, сидячи на стільці в одному халаті.

Відповідні фотографії співачка Тіна Кароль розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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"Силою віри, силою думки я зцілю себе. Всіх пробач і всіх прийми в своє серце. Я чистий колір лотоса. Вибачте, бачите, вибачте. Я мед і вітер. Я водоспад і птах, дивись на мене і відчувай елементи. Я приймаю тебе таким, який ти є. Я вибачаю тебе за все. Ми — мистецтво природи", — написала у своєму профілі Тіна Кароль.

Численні користувачі та шанувальники української артистки не змогли стримати слів та почали висловлюватися під фотографіями Тіни Кароль. Люди почали писати різну думку, залишаючи багато коментарів під публікацією співачки.

"Тіна Кароль стала не Тіна Кароль. Ну навіщо стільки пластики", "А українською слабо пости писати? До чого тут англійська в української співачки?", "Яка ви жалюгідна!! тільки завдяки Коломойському ви хоч щось означає коли прибрали Лободу і Лорак а так ви коротконога бездар…. на кістках кар'єри не зробиш", "Ви помолоділи на 15 років виглядаєте так як тоді у кліпі "Пупсік"))", — висловилися користувачі мережі під фотографіями Тіни Кароль.

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: Instagram
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль в Instagram
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: Instagram
Коментарі під фото Тіни Кароль
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль випустила патріотичну колекцію одягу.

Раніше ми розповідали, що співачка Тіна Кароль поділилася секретом скидання зайвої ваги.

Також ми повідомляли про те, що фонд Тіни Кароль передав Україні генератори з Японії.  

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